Павел Дуров: Мой любимый фильм — «300 спартанцев» 19.04.2018, 20:19

История о трехстах спартанцах, сражающихся ради того, чтобы защитить свободу сограждан, будет вдохновлять людей еще тысячи лет.

Павел Дуров в своем Instagram назвал своим любимым фильмом «300 спартанцев», который посвящен борьбе за свободу. Картину он упомянул в контексте борьбы с блокировкой мессенджера Telegram в России.

Слова Дурова были написаны под его фотографией с обнаженным торсом на фоне пустыни. Геотег под фото указывает, что она была сделана в Дубае.

«Мой любимый фильм — «300 спартанцев». Это история о трехстах спартанцах, сражающихся ради того, чтобы защитить свободу сограждан, будет вдохновлять людей еще тысячи лет», — написал он.

О ситуации с Telegram он напомнил в подписи под фотографией. «Новости с фронта: власти России заблокировали 18 млн IP-адресов ради запрета Telegram, но приложение все еще доступно для россиян. Благодарим вас за поддержку и любовь», — написал создатель мессенджера и социальной сети «ВКонтакте».

Мессенджер Telegram был заблокирован Роскомнадзором в соответствии с решением суда. Это произошло после того, как его создатель, Павел Дуров, отказался выдавать цифровые ключи от переписки пользователей ФСБ. Блокировка популярного мессенджера началась 16 апреля, однако ее эффективность была снижена неспособностью ведомства заблокировать все IP-адреса, использующиеся приложением. Глава Роскомнадзора Александр Жаров 18 апреля рассказал, что операторы связи заблокировали 18 подсетей Amazon и Google, которыми пользуется Telegram. Несмотря на это мессенджер остается доступным для пользователей из России.