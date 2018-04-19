Король Свазиленда переименовал страну 4 19.04.2018, 21:50

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Король Свазиленда Мсвати III

Мсвати III переименовал это африканское государство в Королевство Эсватини.

Король Свазиленда Мсвати III переименовал африканское государство в Королевство Эсватини, сообщает ВВС.

О переименовании страны король объявил в ходе праздничной церемонии в честь двух событий: празднования 50-летия независимости народа свази и 50-летия самого Мсвати III.

В переводе с языка свати новое название Свазиленда означает «земля свази».

ВВС отмечает, что король Мсвати III уже дважды называл Свазиленд в своих публичных выступлениях Королевством Эсватини. Впервые он произнес название страны именно так на церемонии открытии парламента в 2014 году, а также в выступлении в Генассамблее ООН в 2017 году.

Королевство Эсватини является абсолютной монархией.