Лев Марголин: А лучше всего найти клад, чтобы раз – и в «дамках» 4 2.04.2018, 9:53

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Лев Марголин

Почему осетр и черная икра не спасут белорусскую экономику.

Вице-премьер Михаил Русый предлагает производить не менее 2-3 тонн черной икры в год для внутреннего использования и на экспорт. Кто в Беларуси может позволить себе покупать черную икру по цене 145 рублей за 50 грамм и кто купит ее за рубежом, журналисты «Завтра твоей страны» спросили у экономиста.

— Есть такое широко распространенное заблуждение, что если средний уровень благосостояния в стране низок, то и богатых людей вообще нет. На самом деле это не так. Даже в самой нищей экономике всегда есть от 2 до 5% состоятельных людей, которые могут себе позволить покупать, в том числе и черную икру, — считает экономист Лев Марголин. — Но здесь нужно сделать акцент на второй части высказывания, что ее можно поставлять на экспорт и получать за нее валюту. Мечты, надежды, но суждено ли им сбыться, я сомневаюсь.

— Сложнее всего строить экономику знаний, экономику инвестиций, для них нужно создавать условия. А у нас лучше всего найти клад: месторождение алмазов или нефти, или черную икру – что-то типа чудо-оружия, которое раз – и в дамках, — иронизирует экономист.

По оценке эксперта, сейчас белорусскую экономику больше всего тянут ко дну государственные предприятия-гиганты. Многие из них или совсем не жизнеспособны, или не жизнеспособны в нынешних условиях без мощного притока иностранных инвестиций. Однако власти держатся за госсектор до последнего, вливают в него значительные объемы финансовых ресурсов, которые в большей части пропадают зря.

— Все остальное работает чуть хуже, чуть лучше, но вот эти наши гиганты как камень, привязанный к ногам, которые не дает ни взлететь, ни разбежаться, — констатирует Лев Марголин.