Лукашенко: Беларусь научилась делать черную икру 34 30.01.2018, 19:48

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Диктатор оправдывает контрабандные поставки морепродуктов в Россию.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Государственного таможенного комитета республики Юрием Сенько рассказал о достижениях в сфере поставок отечественных морепродуктов в другие страны.

«В прессе очень часто, да и должностные лица высказывали свои претензии, что белорусские креветки, икра, еще что-то. Это хорошо, надо радоваться, что в Беларуси начали производить и черную, и красную икру. Научились делать, молодцы! Пусть в искусственных условиях, но она не хуже, чем, допустим, у других стран», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Напомним, что Россия неоднократно подозревала Беларусь в реэкспорте из западных стран некоторых видов продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, в том числе морепродуктов, которые в стране не добываются.

Как ранее сообщал Charter97.org, Беларусь помогла Норвегии побить рекорд по экспорту рыбы.