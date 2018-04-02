Куда делись нефтяные деньги? 23 Максим Мирович

2.04.2018, 10:49

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Фото: Илья Варламов

Это в самом деле интересный вопрос.

Друзья, а вот интересный вопрос — куда, собственно, в нашей соседке России делись все деньги, полученные от продажи нефти и других углеводородов? Я знакомился со статистикой нефтяных доходов — эксперты называют цифры от 1,5 до 3 триллионов долларов, полученных за продажу нефти и газа в период 2001-2017 годов. Что еще интересно — в двухтысячные годы, в период правления Путина российские доходы от продажи нефти и газа выросли в 5 раз в сравнении с "лихими девяностыми".

Три триллиона долларов — это просто колоссальная сумма денег. Даже если принять за финальную цифру полтора триллиона — все равно сумма получается гигантской. Полторы тысячи миллиардов! Думая о таких бюджетах, я представляю себе сверкающие ультрасовременные города, где под стеклянным куполом царит вечное лето, разъезжают беспилотные электромобили, а люди живут по 200 лет, перенося после смерти свое сознание в нейтросеть на квантовых компьютерах.

Однако потом я листаю фотоподборку Ильи Варламова и возвращаюсь в грустную действительность. В сегодняшнем посте мы посмотрим на наиболее известные фото Ильи Варламова из российских городов и подумаем, куда же испарились нефтяные деньги.

Город Сургут. Северный российский город, который всегда славился высокими заработками. Не знаю, как обстоят дела с деньгами в городе сейчас, но в июне 2015 года Илья запечатлел вот такое состояние города. Во дворах нет асфальта, везде какие-то лужи, по всему двору раскиданы мусорные контейнеры... Нефтяных денег Сургут явно не видит.

Город Уфа. На заднем плане — старая советская панелька, много лет не знавшная ремонта, во дворе какой-то кислый чернозем, раскатанный автомобилями. Вот что писал Илья в своем посте про Уфу: "Я попал в затерянный мир. После небольшой прогулки по городу я обнаружил, что у меня не только обувь вся в грязи, но и джинсы по колено стали серо-коричневые от грязи. Такое впечатление, что я не по столице преуспевающего региона гулял, а в коровнике работал целый день."

Люди в Уфе переходят дорогу вот так. В комментарии к этому фотоснимку Илья написал лишь "переход улицы", а мне хотелось бы обратить внимание на остальное окружение — какая-то старая советская "стекляшка" на заднем плане (чуть подреставрированная), старые советские автомобили, древние автобусы... Такое ощущение, что снимок сделан в каком-нибудь 1987 году, а не в 2015-м. Где деньги, Зин?

И это тоже Уфа — люди вынуждены собирать паллеты, чтобы хоть как-то перейти через двор. Куда делись деньги на благоустройство?

Уфимская улица с каким-то полуистлевшим историческом зданием — денег на ремонт нет. Для сравнения посмотрите, как выглядят дома схожего возраста в Таллинне.

Какой-то уфимский двор, весь в прокисшей грязи, вокруг все старое и советское. Скажите, так ли должны выглядеть автомобили граждан страны с нефтяными доходами в триллионы долларов? Да они должны кататься на летающих "Майбахах"!

Город Магнитогорск. Люди живут в какой-то разваливающейся хрущевке, в которой не было капитального ремонта со времен Хрущева.

И если с фасада дом выглядит еще более-менее (ну, оносительно) то со двора он выглядит вот так. Балконы рассыпаются, водосточная труба порвана, подъезд разваливается. Деньги где?

Город Ижевск. "Владимир Владимирович, что случилось с домом? — Он утонул".

Тоже Ижевск. Скажите, это хоть как-то напоминает жизнь в стране, получившей сотни миллиардов долларов нефтяных денег? А ну да, вон двери пластиковые установили.

Город Южно-Сахалинск, тут сохранились деревянные бараки, в которых продолжают жить люди...

Ну ладно, в Южно-Сахалинске возле этих древних бараков хотя бы относительно чисто. А вот так выглядят бараки в Сыктывкаре. Скажите — вы можете себе представить такое же в каком-нибудь Дубае или другой стране, получившей нефтяные сверхдоходы? Я нет.

Тоже Сыктывкар, жуткое фото. Старые советские хрущевки, много лет не знавшие ремонта, разбитый и разъезженный машинами двор, какие-то внешние теплотрассы, как в Чернобыле...

И это тоже Сыктывкар. Такое ощущение, что это не фото, а картина "из жизни городской бедноты" художников-передвижников XIX века.

"Танки грязи не боятся!"

Город Владивосток, старые советские дома, давно не знавшие ремонта, разбросаны тут по сопкам.

Инфраструктура Владивостока. Нефтяные деньги, судя по всему, сюда не доехали.

Детская площадка.

Город Пенза, подземный переход.

Внутри переход выглядит вот так. Сейчас российские телеканалы часто рассказывают о том, как сейчас "плохо на Украине" — интересно, кто-нибудь из них показал пензенский переход, зада вопрос — "а где, собственно, деньги?"

Город Челябинск. Этот снимок Илья не подписал никак, а я хотел бы обратить ваше внимание на общественный транспорт — он весь старый и изношенный, работающий еще с советских времен. Почему никто не выделил деньги на приобретение новых автобусов, трамваев? Где все эти миллиарды?

Город Самара, центр города. Как пишет Илья, "центр города местами выглядит так, словно здесь война была месяц назад."

Город Йошкар-Ола.

Ну и на закуску город Омск, который Илья назвал "одной большой свалкой". Вот так выглядят дворы:

Это тоже Омск — старая советская застройка, раздолбанный двор. Где нефтяные миллиарды?

Из общественного транспорта в городе ходят только советские трамваи.

И вот такие старые и грязные маршрутки:

Люди на остановке автобуса:

Одна из улица недалеко от центра Омска:

Без комментариев...

Что интересно, в комментариях к постам Ильи обязательно находятся те, кто пишет — "почему вы замечаете только плохое? Посмотрите, как весело поют птички, посмотрите на небо, подумайте о духовном!", "Для вас стакан наполовину пуст, а для нас он наполовину полон!". А на вопрос о том, куда, собственно, делись нефтяные доходы страны, такие люди отвечают — "не в деньгах счастье!".

Все это было бы смешно, когда не было бы так грустно. А как думаете вы, куда делись нефтяные деньги?

Максим Мирович, livejournal.com