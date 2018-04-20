В Барановичах предлагают назвать университет в честь Бориса Кита 20.04.2018, 9:33

Активисты начали кампанию по сбору подписей.

Активисты движения «Дзея» организовали ряд акций для увековечения имени белорусского просветителя и американского ученого Бориса Кита (1910-2018), сообщает «Радыё Свабода».

В Барановичах прошел вечер памяти Бориса Кита, а местные активисты начали сбор подписей за придание его имени Барановичскому университету.

Уже собрано около 250 подписей под обращением в Барановичский государственный университет, Министерство образования и администрацию Лукашенко.

Как рассказала активистка Алина Нагорная, таким образом хотят подчеркнуть важность личности Бориса Кита в истории Барановичского края, где в 1930-1940-е годы он был причастен к открытию многих белорусских школ.

Аліна Нагорная

«Борис Кит очень много сделал за свою жизнь и в Беларуси, и в США. А в Барановичах он известен тем, что в течение 1940 года, когда был окружным школьным инспектором, открыл более сотни белорусских школ. Барановичский государственный университет не понадобится переименовывать, ему просто предлагается дать имя Бориса Кита. Это повысит имидж университета не только в Беларуси, но и в мире, если он будет назван в честь такого человека », - сказала Алина Нагорная.

В 1940 году Борис Кит был преподавателем математики Барановичского пединститута, в котором он встретил вторую жену Нину Корсак (1920-2015).

Фатаздымкі Барыса Кіта

Помимо сбора подписей на улицах Барановичей, в интернете создана петиция, где могут подписаться все желающие граждане Беларуси.

«Белорусская часть жизни Бориса Кита непосредственно связана с этим регионом. Семья Китов происходит из деревни Огородники Новогрудского уезда (ныне Кореличский район).

Збор подпісаў у Баранавічах

Борис Кит был окружным инспектором образования г. Барановичи и Барановичской области и, таким образом, под его контроль входили все школы Барановичского, Новогрудского, Слонимского, Воложинского, Волковысского районов. В течение года он открыл сотни начальных и десятки средних белорусских школ. Одновременно с этой деятельностью был еще и преподавателем математики в Институте учителей в г. Барановичи», - отмечено в частности в обращении петиции.

Журналіст Свабоды Валер Каліноўскі распавядае пра Барыса Кіта

В рамках кампании за придание университета имени Бориса Кита в Барановичах состоялась встреча с журналистом Валерием Калиновским, который был хорошо знаком с Борисом Китом и рассказал о его жизни и деятельности, а также сделал выставку в память выдающегося белоруса.