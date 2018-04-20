«Белнефтехим»: Рост цен на бензин ударил по спросу на топливо 7 20.04.2018, 9:59

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Чувствительнее всего на повышение цены реагируют приграничные районы Беларуси.

Как сказывается повышение цен на моторное топливо в Беларуси на внутреннем спросе и розничных продажах крупнейшего игрока отечественного рынка нефтепродуктов – компании «Белоруснефть» (ее доля на внутреннем рынке светлых нефтепродуктов – около 70%)?

Об этом обозреватель «Белрынка» попросила рассказать заместителя гендиректора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции «Белоруснефти» Сергея Каморникова.

– «Белоруснефть» по итогам прошлого года прогнозировала рост продаж автомобильного топлива и емкости рынка. Оправдались ли прогнозы?

– Можно отметить, что и по прошлому году, и по 2018 году мы имеем увеличение емкости рынка и объема реализации топлива – и на наших заправках, и в целом в системе всего внутреннего рынка. В 2017 году этот рост был отмечен на уровне примерно 13%. Что же касается итогов первых двух месяцев текущего года, то рост продаж в системе розничной реализации составил около 19%. Это – серьезный рост.

– Чем объяснить такой серьезный рост отечественного рынка моторного топлива?

– На мой взгляд, в большей степени он был вызван диспаритетом цен на автомобильное топливо с РФ. В январе-феврале 2018 года цены на белорусский бензин и дизтопливо были существенно ниже, чем в России, и весь транзитный поток транспорта, который идет с Запада на Восток и с Севера на Юг, максимально заправлялся в Беларуси.

Но уже в марте темпы роста продаж автомобильного топлива в Беларуси начали снижаться, хотя пока они выше, чем в 2017 году.

– Получается, что повышение внутренних цен на моторное топливо до уровня российских цен для компании «Белоруснефть» совсем невыгодно?

- Считаю, что на этот вопрос надо смотреть комплексно: кто получает выгоду – вся отрасль или же субъект этой отрасли, то есть компания, имеющая розничную сеть.

Поскольку «Белоруснефть» торгует преимущественно белорусскими нефтепродуктами, то в условиях, когда их поставка на внутренний рынок нерентабельна или менее рентабельна по сравнению с экспортными поставками, нужно оценивать, что выгоднее: получать дополнительную прибыль от реализации «Белоруснефти» либо нести убытки двум НПЗ. Определить этот баланс – прерогатива правительства.

– Неоднократное повышение цен на топливо уже сказалось на внутреннем спросе?

– Считаю, что да. Потому что уже в марте текущего года темпы роста рынка были существенно ниже, чем в январе-феврале. В январе, условно, прирост составлял плюс 20% к прошлому году, а уже в марте – чуть больше 10%.

Но назвать одну единственную причину снижения спроса сложно. Мы, конечно, отметили снижение спроса в марте. Но однозначно сказать, что оно произошло только из-за повышения цен, – сложно. Возможно, сказалось влияние погодных условий и других факторов. Март-апрель – переходные месяцы, в это время большое влияние на спрос оказывают погодные условия. Отмечу, что в прошлом году в марте уже оживился личный автотранспорт, а в этом году в это время еще снег лежал, поэтому такого оживления не наблюдалось. Так что тенденции изменения емкости рынка можно анализировать только по истечении более длительного времени.

– Если цены на топливо в Беларуси уравняются с российскими, то как это, на ваш взгляд, скажется на спросе?

– На мой взгляд, сближение белорусских цен на топливо с российскими в большей степени повлияет на транзитный и приграничный сегменты рынка. Это, навскидку, – около 10% розничного рынка. Если сравняемся по ценам, то падение спроса мы почувствуем.

– А в целом внутренний потребитель не столь чувствителен к повышению цен?

– Приграничные регионы все же чувствительны к повышению: это Гомельская область, не имеющая границ с Россией (Гомель находится в 40 км от границы с РФ), Витебская область, часть Могилевской области. Эти регионы очень спокойно могут переориентироваться на российское топливо.

– Какую маржу от реализации топлива имеет сейчас «Белоруснефть»?

– Маржа АЗС примерно та же, что и в прошлые годы, – около 10%, плюс-минус в зависимости от вида топлива. Если бы у АЗС не было сопутствующего бизнеса, продажа топлива – это чистые убытки для розничной автозаправочной сети. Только сопутствующий бизнес позволяет нам выходить в ноль или зарабатывать деньги.

Поэтому мы, безусловно, заинтересованы в росте объемов реализации: чем больший пролив через АЗС, тем стабильнее финансово чувствует себя «Белоруснефть».

– В последние годы «Белоруснефть» активно занимается развитием сопутствующего бизнеса. Здесь какого-то потолка компания пока не достигла?

– Нет. Считаю, что это – тот бизнес, где нет предела совершенству. Один из его сегментов, где нам хотелось бы сделать серьезный шаг вперед, – это общественное питание. Чтобы, нашему клиенту и автолюбителю захотелось остановиться на АЗС не только для покупки товаров в дорогу, но и для того, чтобы пообедать или просто перекусить.

– Следует ли ожидать каких-то прорывных шагов в этом направлении?

– Мы активно работаем в этом направлении. В частности, сейчас – по созданию единого ассортимента, выбору единых поставщиков продовольственных товаров. Очень серьезное внимание уделяем этим вопросам – возможно, сейчас даже чуть больше, чем в целом сопутствующей торговле.

– Есть ли планы по созданию совместного бизнеса с какой-то торговой сетью?

– Пока об этом говорить рано. Надо вначале упорядочить имеющуюся у нас структуру, прежде чем будет сделан первый шаг по созданию единой системы общепита на АЗС. Находимся в этом процессе постоянно, работу ведем, что называется, поэлементно. Начали с кофейных напитков, потом организовали продажу хот-догов и т. д.

– У компании финансовых ресурсов достаточно, чтобы ускорить развитие общепита на АЗС?

– Понимая, что это – тот вид бизнеса, где можно самостоятельно управлять вопросами ценообразования, здесь мы видим потенциал. Тем более, если сравниваем себя с зарубежными сетями, анализируем, какая у них маржа на этот бизнес, какие обороты, сколько, условно говоря, чашек кофе они проливают на одну АЗС и т. д. Это сравнение показывает, что здесь у нас потенциал большой: можно вкладывать деньги в расчете на быструю отдачу.

– Недавно генеральный директор компании китайской компании Guangzhou Xinjinlai Import and Export Trade, миллиардер Ван Эньпэй предложил «Белоруснефти» поучаствовать в проекте «Автомобили для общего пользования». Речь идет о реализации нового для Беларуси проекта – сервиса по аренде автомобилей. Как заявлено, китайская компания намерена построить в Беларуси 1 тысячи зарядных станций, а «Белоруснефти» предложено принять участие в проекте по аренде автомобилей в части зарядной инфраструктуры.

– Что касается сотрудничества по тематике электромобильного транспорта, вопросов каршеринга, то, отмечу: у нас есть некоторые предложения, в том числе со стороны китайских партнеров. Мы их внимательно изучаем, и, если увидим для себя выгоду, готовы идти на сотрудничество.

– «Белоруснефть» не так давно заявила, что готова стать национальным сетевым оператором по зарядке автомобилей. Что для этого сделано?

– В принципе, если говорить о перспективе, – а это и есть перспектива и достаточно серьезная, – то разумнее уже сейчас делать первые шаги: создавать и сеть зарядных станций, привлекать внимание общества, населения и т. д.

Сейчас мы насыщаем сеть наших АЗС электрозарядными станциями (зарядить электромобиль можно уже на 15 наших объектах, а до конца года планируем расширить сеть минимум до 50 объектов), создаем программные продукты, которые позволяют управлять отпуском электроэнергии, выбираем оптимальные форматы зарядных станций и т. д.

Но более быстрое развитие электротранспорта будет зависеть, безусловно, от государственной политики и создания условий для стимулирования использования электротранспорта. Думаю, что с вводом в эксплуатацию БелАЭС страна будет заинтересована в продвижении электромобильной тематики и увеличении потребления электроэнергии. Поэтому наше предприятие здесь занимает правильную позицию.

– Как планы развития автозаправочной сети «Белоруснефти» в этом году?

– Мы изначально ставим перед собой амбициозные планы. Суммарно мы хотели бы в этом году построить и модернизировать 25 объектов. Почему мы считаем суммарно? Потому что любая модернизация АЗС – это практически новое строительство с учетом требований по сервису, набору услуг и т. д. Иногда ввод новой станции сопровождается тем, что старая станция в том или ином регионе закрывается в силу того, что рынок АЗС насыщен.

Поэтому в течение 2018 года планируем реконструировать и построить около 25 АЗС. Строим за свои деньги и кредиты. Стоимость новой АЗС – от 1 млн. долларов, плюс минус 20% – в зависимости от месторасположения АЗС, набора услуг, подвода инфраструктуры и т. д.

– Известно, что в Украине сейчас обсуждается возможность квотирования импорта белорусского топлива. Скажется ли это на бизнесе «Белоруснефти»?

– Официально белорусская сторона не получала такой информации. Попытки разыгрывать белорусско-украинские отношения и вопрос поставок белорусских нефтепродуктов на украинский рынок наблюдаются на протяжении последних 10 лет. За это время мы уже 2-3 раза сталкивались с подобной угрозой.

Надо понимать, что в результате таких мер пострадает прежде всего украинский потребитель. Ибо сегодня белорусские нефтепродукты позволяют поддерживать конкуренцию с российским топливом, местным топливом, а также тем топливом, которое танкерами поставляется в Украину. И если Украина примет такие резкие шаги против основного поставщика нефтепродуктов, это резко ограничит конкуренцию на этом рынке и приведет к серьезному росту цен. Примет ли украинская сторона такое решение, нам сложно сказать.