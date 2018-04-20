Федынич: Предложим восстановить список «невъездных» белорусских чиновников 1 20.04.2018, 10:11

Геннадий Федынич

Профсоюз РЭП готовит ответ на преследование своих активистов.

Лидер Белорусского профсоюза РЭП Геннадий Федынич дал свою оценку встрече с представителями правительства Беларуси совместной миссии Международной конфедерации труда (МКП) и Глобального союза IndustriAll.

– Обе стороны высказывали свои проблемы, а представители белорусского правительства делали вид, что слушали. Но при этом наибольшую озабоченность белорусской стороны вызывала сессия международной конференции труда, которая пройдет в июне в Женеве. Представители правительства давали очень много обещаний – невооруженным глазом видно, что предстоящая сессия беспокоит официальный Минск, пишет praca-by.info.

Лидер независимого профсоюза не обошел вниманием и постоянные углубленные и личные досмотры, которым постоянно подвергаются активисты профсоюза при пересечении границы:

– Заместитель министра труда объявил, что уголовное «дело профсоюзов» – экономическое дело. Но я зачитал выдержки из совсем свежего документа: «Осмотрели брюки, блузку, обувь, сумки, раздели донага». Так поступили с заместителем председателя профсоюза РЭП Зинаидой Михнюк на белорусской таможне, когда женщина возвращалась от своей дочки из Польши. Это тоже экономическое дело? Последовала немая сцена.

Тем не менее, Геннадий Федынич не считает, что встреча была совершенно бесполезной:

– Посмотрим, как правительство на практике реализует свои обещания. Я озвучил предложение по реализации Декрета № 1: всем трудоустраивающимся дайте минимальный потребительский бюджет – 305 рублей. Сделайте совместный проект с Евросоюзом – пусть поможет на доброе дело. А трудоустраивать людей ради галочки – это тупик.

Геннадий Федынич (справа) и Кемаль Озкан (в центре) на пресс-конференции 18 апреля

Почему в последний момент отменили встречу с заместителем министра иностранных дел, Геннадий Федынич не знает, однако предполагает, что чиновник действовал по команде «сверху»:

– Сначала дается согласие, а потом у замминистра МИД срочно находятся «неотложные» дела? – дипломаты так не поступают.

Геннадий Федынич рассказал и о действиях, которые планирует предпринять РЭП:

– На ближайшем Совете БКДП мы предложим воздержаться от участия в работе Национального совета по социальным и трудовым вопросам. 23 апреля на президиуме РЭП мы сформулируем официальную позицию нашего профсоюза. Более того, мы предложим МКП, Глобальному союзу IndustriAll и Евросоюз восстановить список «невъездных» чиновников.