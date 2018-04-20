New York Times рассказала, как Мирный совмещает роли отца и игрока 20.04.2018, 13:46

Фото: Скотт Макинтайр/New York Times

Совмещать соревнования и родительские обязанности может быть довольно сложным делом.

Макс Мирный, один из топовых парных игроков в теннис, столкнулся во время недавнего турнира в Лонг-Айленде с проблемой нестыковки графика, пишет «Беларусь и Мир» cо ссылкой на New York Times.

Он должен был тренироваться к матчу, но в то же время пообещал сопровождать свою 13-летнюю дочь Мелани на экскурсию, которая требовала времени и планирования.

Совмещать соревнования и родительские обязанности может быть довольно сложным делом. Особенно в таком виде спорта, как теннис, который требует множества международных перелетов. Это уже понимает Серена Уильямс, которая сейчас передвигается со своей семимесячной дочкой, а до нее поняли Виктория Азаренко, Роджер Федерер и Новак Джокович.

Но Мирный знает пару хитростей. Чтобы разрешить свое недавнее затруднение, он поручил самой Мелани организовать поездку на Манхэттен, задуманной с целью увидеть бродвейский мюзикл под названием «Анастасия».

«Она сказала: «Папа, за меня не беспокойся, – говорит Мирный. – Иди тренируйся. А у меня есть домашнее задание. Я сейчас прочитаю, что там за постановка, и скажу тебе, как мы на нее попадем».

Помогает то, что Мелани – подросток, всего на пару лет младше некоторых игроков. Она, по собственному наблюдению, – самый старший ребенок из детей тех, кто сейчас участвует в турнирах. И это делает ее 40-летнего папу передовым экспертом в области совмещения родительских обязанностей и тенниса.

Уже 13 лет и 4 месяца Мирный, отец четырех детей, ловит тщательный баланс между карьерой и семьей. Сначала, когда Мелани была маленькой, она и жена теннисиста Ксения ездили по миру, наблюдая за игрой папы. Но как только Мелани пошла в школу, дети Мирного в основном начали оставаться дома – или во Флориде, или в его родной Беларуси.

Мирный во время игры в паре с Райаном Харрисоном

Фото: Скотт Макинтайр для New York Times

Хэлоуин, – вздыхает Мирный. – Я постоянно пропускаю Хэлоуин. Он кажется таким заманчивым праздником для детей, и они готовятся к нему за несколько недель. Но в это время года я всегда в Париже. Иногда чувствую себя виноватым, и это самое трудное».

Многие спортсмены не настолько долго играют, чтобы их дети могли полностью понять работу родителя. Такое долголетие до недавнего времени было необычно для тенниса. Но Мирный продолжил свою карьеру, преуспев в паре. Он выиграл шесть турниров «Большого Шлема», и сейчас является номером 37 в парном рейтинге ATP.

У Мирного и его супруги две девочки, Мелани и 11-летняя Петра, а также двое мальчиков – 8-летний Демид и 3-летний Трофим. Все четверо обыкновенно проводят школьное время в Сарасоте, штат Флорида, а лето – в Беларуси, которая стала базой Мирного для турниров в Европе. Но как только позволяет график, он пытается найти возможность взять с собой всю семью.

Распланировать семейную поездку – работа уже само по себе. Когда Мирные отправляются в дорогу, им надо найти в самолете места на шестерых, арендовать бус и заказать ряд соседствующих друг с другом номеров в отеле.

Несколько лет назад смотреть за детьми на турнирах было обязанностью Ксении, хотя также выручал и Николай Мирный, отец и тренер Макса.

Сейчас трое старших уже достаточно взрослы, чтобы заботиться о себе самостоятельно. В прошлом месяце на Miami Open Мелани и Демид бродили по гостинице для игроков, пока их отец проходил послематчевые процедуры по восстановлению.

Демид искал Федерера, бывшего партнера Мирного по паре, потому что любит фотографироваться с Роджером после каждого полученного тем титула «Большого Шлема».

«Сейчас у него уже 20, – поясняет Демид, имея в виду январскую победу Федерера в Australian Open, – Поэтому мне надо еще одно фото».

Демид Мирный наблюдает за своим отцом на Miami Open

Фото: Скотт Макинтайр для New York Times

Случается, семейная жизнь и теннис не всегда сосуществуют так гладко. Например, Виктория Азаренко была вовлечена в спор за опеку над своим годовалым сыном Лео, и когда ей и отцу мальчика не разрешалось покидать Калифорнию с ребенком, Виктория отказалась от участия в ряде турниров.

Но даже в случаях, когда нет конфликта, как говорит Мирный, «для мам это проходит тяжелее».

«Важно иметь рядом хорошую команду поддержки, – добавляет он. – Между мужчинами и женщинами бывают трудности, и мужья и жены попадают в ситуации, в которую попала Вика сейчас. Но если рядом с тобой члены твоей семьи, мамы, братья, сестры, бабушки и дедушки, это может все сделать намного легче».

А когда один из твоих детей – смышленая 13-летняя девочка, то и еще легче. Отправиться вместе с папой во время New York Open было идеей Мелани, потому что ей очень хотелось увидеть «Анастасию».

Дочь запланировала поездку за год до этого – как только узнала, что турнир пройдет в Нью-Йорке вместо традиционного Мемфиса, и что он попадает на школьные каникулы. Она оказалась еще более памятной, так как Мирный достиг своего сотого финала в турнирах и победил, и Мелани была на трибунах.

Во время послематчевой церемонии награждения партнер Мирного, Освальд, поблагодарил фанатов, организаторов турнира и тренера данной пары – Мелани.

Мирный и Освальд снова выиграли в этом месяце мужской чемпионат США на кортах с глиняным покрытием в Хьюстоне. На этот раз с ними была Петра, и уже она была почетным тренером. Мирный тоже поблагодарил ее на корте.

Но как бы он ни ценил эти моменты, спортсмен уверяет, что самое любимое его время все же – короткое межсезонье в ноябре и декабре.

Максим Мирный со своей семьей на соревнованиях

Фото: Скотт Макинтайр для New York Times

«На полтора месяца я становлюсь самым счастливым отцом в мире, – говорит он. – Когда они хотят играть в мяч, я играю в мяч. Когда они хотят играть в куклы, я играю в куклы. И делаю это с улыбкой на лице, потому что знаю, что миллионам отцов в мире надо вставать в 6 утра и идти на работу».

Но потом опять приходит январь, и Мирный отправляется в Австралию, Калифорнию и Европу. В июне ему исполнится 41, и на Miami Open он сказал, что будет играть до тех пор, пока это хорошо получается.

Споры насчет «выхода на пенсию» идут в его голове уже долгие годы. Достаточно долго, чтобы Мелани уже могла сейчас рассуждать, как и любой нормальный взрослый.

«Будет грустно, когда папа перестанет играть, – комментирует она. – Но я не хочу, чтобы он навредил себе или очень сильно устал. Что бы он ни решил, я его поддержу».

Пока же Мирный решил стать примером как трудолюбивый родитель, сталкивающийся с трудностями, переживающий поражения и победы и ищущий баланс в этой жизни, которую мало детей спортменов могут полностью оценить в реальном времени, поскольку недостаточно взрослы.

«Не важно, чем они будут заниматься, будет ли это спорт, музыка или наука, придется преодолевать препятствия, – говорит он. – Надеюсь, они видят, как я делаю это каждый день. Несмотря на то, что я теннисист, я все же остаюсь отцом».