Путин вылетел из рейтинга Time 2 20.04.2018, 16:53

Российский политик не попал в рейтинг самых влиятельных людей.

В списке 100 наиболее влиятельных людей мира, составленном журналом Time, впервые за долгое время нет президента России Владимира Путина, сообщает "Радио Свобода".

Список традиционно разделен на несколько категорий: "лидеры", "кумиры", "артисты", "титаны", "новаторы". В предыдущие годы Путин входил в этот список в категории "лидеров", в которую включаются политики, общественные деятели и крупные бизнесмены. В этом году в нее, например, включены президент США Дональд Трамп, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, китайский лидер Си Цзиньпинь, специальный прокурор, расследующий российское вмешательство в выборы в США Роберт Мюллер, британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл, саудовский наследный принц Мохаммед.