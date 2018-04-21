Олег Дулуб: Нам есть о чем снять фильм 1 21.04.2018, 11:37

Олег Дулуб

Главный тренер БАТЭ Олег Дулуб после просмотра фильма «Тренер» предложил различные сценарии для «Беларусьфильма».

— «Беларусьфильм» снял фильм к 100-летию милиции, к 100-летию армии. А стоило ли бы снять что-то о белорусском футболе?

— На ум сразу приходят два клуба. БАТЭ — как создавался клуб, через что он проходил, с какими трудностями сталкивались люди, которые до сих пор у руля — Анатолий Анатольевич Капский, Александр Викторович Захарченко. Потому что все видят только вывеску.

Вторая история — это «Крумкачы». Точно так же команда выходила со второй лиги в высшую, обыгрывала грандов. Но тут немножко другое. Я очень надеюсь, что эта история со счастливым продолжением. Потому что сейчас команда сделала шаг назад.

Думаю, спортивная, жизненная история о людях, которые рядом, была бы более востребована. О людях из соседнего подъезда.

— Как насчет легенды белорусского футбола Александра Глеба?

— Очень хорошая и поучительная история. Потому что Саша — один из лучших игроков в нашей стране за всю историю. И нужно понимать, что Глеб уехал в 17 лет в Штутгарт. То есть он, практически, сделал себя сам. Разве это правильно, что сейчас в интернете его поливают 20-летние пацаны, которые и сотой части не ощутили того, через что прошел в 17 лет человек, который выживал в академии Штутгарта в Германии, имея таких тренеров, как Магат? Нужно иметь стальной стержень, чтобы выстоять и доиграть до конца.

— То есть мы сейчас прикинули как минимум три сценария, которые можно предложить национальной киностудии.

— Да, в долю войдем (смеется). И самое интересное, что эти три сценария пересекаются. Есть БАТЭ, есть «Крумкачы», есть братья Глебы. Слава Глеб, хотя и не был в БАТЭ, но многих в клубе знает, со многими из них защищал цвета молодежной и национальной сборной Беларуси, а еще играл в «Крумкачах». Саша был в БАТЭ и за границей, какое-то время тренировался в «Крумкачах». У нас маленькая страна и все связано, – сказал Дулуб.