Путин ничем не отличается от Ким Чен Ына 1 21.04.2018, 12:51

Его идеология – портрет американского президента на долларовой банкноте.

У президента РФ Владимира Путина нет идеологии, как и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, он очень любит деньги. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

"Вы думаете, у Путина есть идеология? Его идеология – портрет президента США на долларовой купюре. Он ничем не отличается от Ким Чен Ына. Кто такой Ким Чен Ын? Это человек, который учился на Западе. Идеологией там не пахнет – он понимает в девушках, виски, знает все прелести западной жизни..." – сказал Гордон.

Общавшиеся с Путиным политики и бизнесмены рассказывают, что он так же любит Запад, продолжил журналист.

"Любой человек, который соприкасался с Путиным, вам подтвердит: он – очень прозападный человек. Он вырос в нищете в Ленинграде и хорошо помнит свое бедное, голодное детство. А кроме того, он – очень умный человек. Не надо из Путина делать дурака! Он – один из самых умных, если не самый... "После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем", – сказал Путин однажды. И он близок к истине: мало кто из мировых лидеров может разговаривать с ним на равных. Я не апологет Путина, а просто справедливый человек и говорю то, что знаю. Так вот, Путин – продвинутый, он – лидер высочайшего класса. Достаточно много людей, близко общавшихся с Путиным и непримиримо к нему относящихся (от [бизнесмена Бориса] Березовского до [бывшего советника Путина Андрея] Илларионова), говорили мне одно: это человек выдающихся способностей, как бы к нему кто ни относился", – отметил Гордон.

К тому же, у Путина много денег и он хотел бы успеть их потратить, добавил журналист.

"Исходя из того, что Путин – прозападный человек, что у него много денег, есть дети, внуки, радости земные есть (хотя намного меньше, чем у его братьев-олигархов), уходить в мир иной он не собирается – хочет еще пожить. И вот здесь "наши американские партнеры" (это фраза Путина) должны подумать, как сделать так, чтобы он пожил, как дать ему гарантии и как с наименьшими потерями – финансовыми и человеческими (американцы, в отличие от России, всегда думают о людях) – выйти из этой щекотливой ситуации", – считает журналист.

Украине в это время надо думать о внутренних проблемах и "ждать, как манны небесной, что американцы с путинской Россией покончат", резюмировал он.

31 декабря 1999 года по решению президента РФ Бориса Ельцина Путин был назначен исполняющим обязанности президента в связи с уходом Ельцина в досрочную отставку.

В 2000 году Путин был избран на пост президента РФ. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. Путин вновь был избран президентом в 2012-м.

18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма – в России прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома России, на выборах Путина поддержали 76,69% избирателей.

В январе 2016 года телеканал BBC показал документальный фильм под названием "Тайные богатства Путина". Согласно данным, приведенным в ленте, Путин – самый богатый человек в Европе и один из богатейших в мире, его состояние оценивается в $40 млрд.

Комментируя информацию о своих доходах, Путин заявил, что у него нет такого богатства, о котором говорят. "В гробу карманов нет, с собой не унесешь", – отметил он.