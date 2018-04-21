На воскресенье в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности 2 21.04.2018, 14:26

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Фото с сайта ivstory.ru

Синоптики прогнозируют сильный ветер.

В ближайшие сутки, 22 апреля, в Беларуси будет погода с переменной облачностью, преимущественно без осадков. На северо-восточной половине страны прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Ветер будет северо-западный умеренный до порывистого, ночью и утром по Витебской, Могилевской и северо-востоку Минской области — сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла, днем будет 11-16 со знаком плюс, а на юго-западе — до +18.

Из-за сильного ветра синоптики объявляют на воскресенье оранжевый уровень опасности.