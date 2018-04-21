Ушла из жизни звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина 1 21.04.2018, 14:21

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Нина Дорошина

Фото с сайта kp.by

Нина Дорошина скончалась из-за остановки сердца.

Умерла Нина Дорошина - звезда фильма "Любовь и голуби". По предварительным данным, у нее остановилось сердце.

Смерть актрисы наступила в возрасте 83 лет. Еще в пятницу, 20 апреля, сообщалось о том, что Дорошина вызывала на дом медиков из-за болей в груди. Врачи диагностировали проблемы, свойственные для многих людей ее возраста, пишет kp.ru.

Однако артистка отказалась ехать в больницу, сказав, что будет лечиться в домашних условиях.

Фото с сайта kp.by

В последнее время Дорошина тяжело болела, "совсем обезножила" - жаловалась народная артистка на проблемы с ногами. Давно не выходила на сцену родного театра "Современник". Часто лежала в больнице и как бы в шутку удивлялась: "Что же ко мне никто не приходит?"

Детей у неё не было, из самых близких - родной брат и племянница, которые, конечно, ее не оставляли без внимания. Но ей хотелось видеть своих коллег, учеников - много лет Дорошина преподавала в театральном училище.

Фото с сайта kp.by

Она не смогла прийти осенью на могилу к Олегу Ефремову, в день его 90-летия, когда весь "Современник" пришёл поклониться своему создателю. С Ефремовым ее связывало не только творчество, но и большая любовь. В молодости между ними искры летали. Назло Ефремову Дорошина вышла замуж за Олега Даля.

Еще в августе прошлого года в СМИ появлялись тревожные сообщения о плачевном состоянии Дорошиной. Тогда родственники артистки поспешили успокоить общественность и заявили, что все не так плохо, как рассказывают.

Фото с сайта kp.by

Так, племянница актрисы Олеся Евгеньевна заверяла, что ее тете просто стоит больше следить за здоровьем и не перетруждаться, и тогда можно будет вернуться к выступлениям в театре "Современник".

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в городе Лосиноостровск. Она выпустилась из Театрального училища им. Б. Щукина и в 1958 году дебютировала на сцене театра "Современник". Всенародную любовь и славу актриса получила после того, как исполнила роль Надежды Кузякиной в фильме "Любовь и голуби".