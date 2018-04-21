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Реконструированный стадион «Динамо» откроют 21 июня

  • 21.04.2018, 16:16
Фото: citydog

Многострадальная реконструкция стадиона подходит к завершению.

Реконструкция стадиона «Динамо» подходит к завершению и объект должны открыть 21 июня. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, сообщает БелТА.

- Завершить реконструкцию должны до 31 мая. На сегодня практически готовы все трибуны, завершается чистовая отделка внутренних помещений, ведется подшивка кровли, смонтированы витражные системы на фасаде. Красят фасад стадиона со стороны улицы Ульяновской. Над стадионом установили четыре мачты освещения с мощными прожекторами. На поле готовятся основы под системы полива и обогрева. Раскатка рулонного зеленого газона планируется в начале мая.


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