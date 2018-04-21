Кубок Федерации: Саснович обыграла Чепелову 21.04.2018, 15:30

Белорусские теннисистки повели в матче со сборной Словакии.

Поединок между Александрой Саснович (56-я в рейтинге WTA) и Яной Чепеловой (116 WTA) открыл программу матча плей-офф Мировой группы Беларусь – Словакия. После его окончании сыграют Арина Соболенко (47 WTA) и Виктория Кужмова (106 WTA), пишет «Трибуна».

Кубок Федерации

«Чижовка-Арена», Минск

Мировая группа

Раунд плей-офф

Беларусь – Словакия – 1:0

21 апреля

Александра Саснович – Яна Чепелова – 7:6, 7:5

Арина Соболенко – Виктория Кужмова

22 апреля

Арина Соболенко – Анна Каролина Шмидлова – 12.00

Александра Саснович – Виктория Кужмова

Лидия Морозова / Вера Лапко – Яна Чепелова / Виктория Кужмова