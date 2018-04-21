Кубок Федерации: Саснович обыграла Чепелову
- 21.04.2018, 15:30
Белорусские теннисистки повели в матче со сборной Словакии.
Поединок между Александрой Саснович (56-я в рейтинге WTA) и Яной Чепеловой (116 WTA) открыл программу матча плей-офф Мировой группы Беларусь – Словакия. После его окончании сыграют Арина Соболенко (47 WTA) и Виктория Кужмова (106 WTA), пишет «Трибуна».
Кубок Федерации
«Чижовка-Арена», Минск
Мировая группа
Раунд плей-офф
Беларусь – Словакия – 1:0
21 апреля
Александра Саснович – Яна Чепелова – 7:6, 7:5
Арина Соболенко – Виктория Кужмова
22 апреля
Арина Соболенко – Анна Каролина Шмидлова – 12.00
Александра Саснович – Виктория Кужмова
Лидия Морозова / Вера Лапко – Яна Чепелова / Виктория Кужмова