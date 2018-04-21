Антоний Мацеревич: Отказ России возвратить обломки Ту-154М – это беззаконие 4 21.04.2018, 17:12

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Антоний Мацеревич

Cогласно Чикагской конвенции, обломки следовало вернуть Польше после составления рапорта о катастрофе.

Глава Смоленской подкомиссии подчеркнул, что в вопросе возращения обломков Ту-154М Польша рассчитывает на помощь союзников НАТО, в том числе США, сообщает «Радио Польша» .

Глава Смоленской подкомиссии Антони Мацеревич назвал «беззаконием» отказ России возвратить Польше обломки президентского самолета Ту-154М, разбившегося в апреле 2010 года под Смоленском. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Чикаго, где проходят встречи, посвященные техническим обстоятельствам катастрофы.

Напомним, что 19 апреля представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обломки самолета остаются в России в связи с тем, что являются вещественным доказательством в длящемся следствии.

В США Мацеревич подчеркнул, что, согласно Чикагской конвенции, обломки следовало вернуть Польше после составления рапорта о катастрофе. «Рапорт МАК был готов в 2011 году. Следовательно, не возвращая обломки, россияне нарушают международное законодательство. Это беззаконие. Россия удерживает обломки вопреки требованиям Международной организации гражданской авиации», - заявил глава Смоленской подкомиссии.

Антони Мацеревич подчеркнул, что в нынешней ситуации Польша рассчитывает на помощь союзников НАТО, в том числе США.