Ядвига Поплавская сможет исполнять хиты Эдуарда Ханка 21.04.2018, 20:47

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Фото: izhpromo

Белорусский композитор передал права на четыре хита продюсерскому центру Malinovka by Spamash.

Об этом Onliner.by сообщил художественный руководитель центра Леонид Ширин. Речь идет о тех самых песнях, вокруг которых ровно год назад разгорелся нешуточный скандал с участием звезд белорусской эстрады.

«На базе продюсерского центра „Спамаш“ мы создали новую структуру — международный культурный центр, который будет объединять талантливых артистов, в том числе детей, и продвигать белорусскую культуру. Название выбрали близкое и понятное для каждого белоруса — „Малиновка“. Так называется и один из хитов Эдуарда Ханка. Мы хотим, чтобы эта песня стала гимном нашего центра, — рассказал Леонид Ширин. — Мы встретились с Эдуардом Семеновичем и договорились о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях. Будем привлекать его к нашим проектам. Он, в свою очередь, разрешил нам использовать четыре свои песни: „Малиновка“, „Завiруха“, „Я у бабушки живу“ и „Счастливый случай“. Передал нашему центру исключительные права на эти хиты. Соглашение уже подписано».

Отныне если какой-то артист захочет исполнить на публике, например, «Малиновку» или любую другую из вышеназванных песен, он должен будет обратиться за разрешением в Malinovka by Spamash.

«Мы очень хотим, чтобы эти замечательные песни жили как в исполнении наших молодых артистов, так и в исполнении певицы, с чьим именем эти хиты неразрывно связаны. Я говорю, конечно же, о Ядвиге Поплавской. Мы с большим уважением относимся к ней, и если она примет наше предложение, будем очень рады. От нее требуется только желание», — добавил Леонид Ширин.

Напомним, в апреле 2017 года Эдуард Ханок запретил использовать свою музыку к песням «Малиновки заслыша голосок», «Завiруха», «Я у бабушки живу», «Счастливый случай» и «Вы шумiце, бярозы». Тогда композитор обвинил артистов Анатолия Ярмоленко и Ядвигу Поплавскую в нарушении своих авторских прав и пригрозил подать на них в суд. Такой шаг Эдуард Ханок назвал попыткой оздоровить отношения между авторами и исполнителями.