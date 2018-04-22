Никол Пашинян: Скажите Саргсяну, пусть уходит в отставку уже сегодня 22.04.2018, 8:21

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Никол Пашинян

Фото: EADaily

Переговоры могут вестись только о мирной передачи власти.

Выступая перед тысячами граждан, собравшихся сегодня вечером на площади Республики в Ереване, лидер оппозиционного движения, ратующего за отставку премьер-министра Сержа Саргсяна, депутат Национального собрания Никол Пашинян заявил, что арестовав его, Серж Саргсян не решит вопрос своего дальнейшего пребывания во власти, сообщает azatutyun.am.

«Давайте проанализируем ситуацию. Сначала они нас игнорировали, думали – рассосется, потом растянули колючую проволоку, потом начали задерживать активистов, теперь они думают, что, арестовав меня, смогут решить проблему. Но, арестовав меня, они должны будут привести меня в парламент, где я выступлю с трибуны, и этот день станет для них последним днем во власти. Потому что сегодня, когда они меня только попытались задержать, были перекрыты дорога в аэропорт «Звартноц» и таможенный пункт «Баграташен»», - сказал Пашинян.

В своей речи перед собравшимися Пашинян повторил то, что уже сказал журналистам днем. В частности, он вновь по-братски призвал главу Службы национальной безопасности РА (СНБ) Геворка Кутояна, начальника Полиции Армении Владимира Гаспаряна и министра обороны Армении Вигена Саргсяна доложить Сержу Саргсяну о реальном положении дел в стране.

«Скажите ему, что ситуация в стране изменилась, и пусть он уходит в отставку уже сегодня вечером, потому что он не сможет быть премьер-министром этой страны», - заявил Пашинян, подчеркнув, что это обязанность главы СНБ, поскольку дальнейшее пребывание Сержа Саргсяна у власти создает проблему для национальной безопасности Армении.

Пашинян также заявил, что у Сержа Саргсяна сейчас остался только один вариант – ввести в город танки, а для этого, по словам оппозиционера, Саргсяну нужно, чтобы протестующие повелись на провокации.

«Сегодня тот день, когда надо следовать христианскому завету: если тебя ударят по правой щеке, подставь левую», - заявил Пашинян, призвав своих сторонников оставаться верными их принципу мирного, ненасильственного протеста.

Говоря о его сегодняшней встрече с президентом Арменом Саргсяном, Никол Пашинян сказал, что он подтвердил свою позицию о том, что переговоры могут вестись только об условиях отставки Сержа Саргсяна и мирной передачи власти без потрясений. «Никакой другой темы у нас на повестке дня быть не может», - отметил он. При этом, Пашинян заявил, что такие переговоры должны вестись в каком-либо нейтральном месте, например, в гостинице.