Биткоин установил апрельский максимум

Биткоин установил апрельский максимум1
- 22.04.2018, 9:09
Цена криптовалюты «пробила» отметку в $9 тысяч.
В субботу, 21 апреля, первая криптовалюта продолжила свое восхождение к былым высотам, протестировав психологический уровень в $9000, пишет forklog.com.
На 30-минутном графике биржи Bitfinex видно, как цена «цифрового золота» коснулась отметки $9069.
На дневном графике можно заметить, что пробита нисходящая трендовая линия — это указывает на высокую вероятность кардинальной смены тенденции:
В целом, рынок в настоящее время на подъеме — в «зеленой зоне» находится подавляющее большинство альткоинов, как ликвидных, так и не очень. Первая десятка рейтинга Coinmarketcap сейчас выглядит так:
Общая капитализация рынка подбирается к отметке в $400 млрд. При этом индекс доминирования биткоина относительно невысок — 38,6%.