Биткоин установил апрельский максимум 1 22.04.2018, 9:09

Цена криптовалюты «пробила» отметку в $9 тысяч.

В субботу, 21 апреля, первая криптовалюта продолжила свое восхождение к былым высотам, протестировав психологический уровень в $9000, пишет forklog.com.

На 30-минутном графике биржи Bitfinex видно, как цена «цифрового золота» коснулась отметки $9069.

На дневном графике можно заметить, что пробита нисходящая трендовая линия — это указывает на высокую вероятность кардинальной смены тенденции:

В целом, рынок в настоящее время на подъеме — в «зеленой зоне» находится подавляющее большинство альткоинов, как ликвидных, так и не очень. Первая десятка рейтинга Coinmarketcap сейчас выглядит так:

Общая капитализация рынка подбирается к отметке в $400 млрд. При этом индекс доминирования биткоина относительно невысок — 38,6%.