Соболенко обыграла словачку Шмидлову в Кубке Федерации и вывела Беларусь вперед 22.04.2018, 14:17

Арина Соболенко

Белоруска мощно начала матч и сразу повела в счете.

Поединок между первыми номерами Беларуси и Словакии Ариной Соболенко и Анной Каролиной Шмидловой соответственно открыл программу второго игрового дня матчевой встречи двух стран в раунде плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. Эта встреча принесла победу Соболенко со счетом 6:3, 6:4, сообщает tut.by.

Соболенко мощно начала матч и сразу повела 4:0. Шмидлова попыталась отыграться, но смогла лишь немного сократить отставание — 6:3.

Куда более напряженным выдался второй сет, а решающим стал брейк Арины, который она сделала со счета 40:0 в пользу Анны Каролины. После этого белоруске оставалось лишь спокойно довести сет до победы, что Соболенко и сделала — 6:4.

Таким образом, после трех матчей Беларусь ведет со счетом 2:1.

Напомним, что сборная Словакии вынуждена обходиться без своих лидеров Магдалены Рыбариковой (18 WTA) и Доминики Цыбулковой (33 WTA). Играм в Кубке Федерации они предпочли подготовку к грунтовой части сезона. В свою очередь, Беларусь не досчиталась экс первой ракетки мира Виктории Азаренко. Несмотря на то что Вика Азаренко (95 WTA) сыграла турниры в Индиан-Уэллсе и Майами впервые за восемь месяцев и заявилась на грунтовые турниры, которые пройдут в мае, она все еще не уладила спор с бойфрендом за право на опеку над сыном, а потому не смогла приехать в Минск.

Команда Беларуси играет в Кубке Федерации с 1994 года, и поединок со Словакией стал для нее 100-м в этом турнире. В мировом рейтинге белорусская команда располагается на четвертой позиции. Впереди лишь сборные США, Чехии и Франции, словачки — одиннадцатые.