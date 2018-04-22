Арина Соболенко: Все понимали, что за «замуты» у словацкого капитана 22.04.2018, 15:45

Арина Соболенко

Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

Белоруска прокомментировала победу над Анной Шмидловой.

Победа Арины Соболенко над первым номером сборной Словакии Анной Каролиной Шмидловой в третьем поединке матчевой встречи раунда плей-офф Мировой группы Кубка Федерации вывела Беларусь вперед — 2:1. Соболенко на пресс-конференции рассказала, что раскусила тактический замысел словацкого капитана Матея Липтака и не испытала проблем в противостоянии со Шмидловой, пишет tut.by.

Соболенко: «Все понимали, что там за замуты у Матея Липтака»

— Арина, вы очень уверенно вошли в первый сет, однако вскоре счет 4:0 превратился в 5:3. Что случилось? И как справились с ситуацией?

— Тяжело весь матч сохранять концентрацию. Кроме того, когда я повела 4:0, понимала, что терять особо нечего. Все-таки непросто было бы сопернице сделать два обратных брейка. Стала играть немного расслабленно. Не скажу, что неуверенно. Просто ни о чем не задумывалась. Довольно неплохой игрой Шмидлова сделала счет 4:2. Как мне кажется, она стала подавать получше. Но так как 5:3 — не 4:4, перевес по-прежнему был на моей стороне.

— Можете вспомнить, о чем думали при счете 0:40 в третьем гейме второго сета, который в итоге остался за вами?

— Если бы я проиграла этот гейм, то это не было бы переломным моментом. Думаю, что дальше я бы взяла свою подачу, и игра по-прежнему была бы равной. Но да, я сделала брейк. Какие мысли? Да по ходу матча я сама выигрывала, сама проигрывала. Ситуация с 0:40 получилась из-за моих двух глупых ошибок. Потом улучшила свои действия в завершающей стадии, стала играть внимательнее.

— Эйс на второй подаче также говорит о вашей уверенности?

— Учла вчерашние ошибки. Кроме того, Шмидлова не давила на меня высоким темпом. Я спокойно подавала и была уверена в себе.

— Были варианты, что Шмидлова может сыграть как против вас, так и против Александры Саснович.

— В разговоре с командой вчера сказала, что даю 80 процентов на то, что Шмидлова будет играть со мной. Так как словакам не было смысла снимать с игры Викторию Кужмову. В принципе все понимали, что там за замуты у Матея Липтака. Извините за мой французский! Настраивалась на Шмидлову, но была готова и к встрече с Яной Чепеловой.

— Считаете, вам уже стоит готовиться к участию в парной встрече?

— Глядя на счет в первой партии (в поединке между Сашей Саснович и Викой Кужмовой - 1:6. - Прим.ред.), приходится начинать задумываться об этом. Мы вчера с девочками настроились на общую победу со счетом 3:1. А что касается пары, то у нас все игроки на подъеме. Мы готовы.

Шмидлова: «Большую часть времени я находилась далеко от задней линии»

— На ваш взгляд, какой момент стал ключевым в поединке против Соболенко?

— Когда при счете 1:1 я вела на своей подаче 40:0, но не смогла взять очко. В моменты, когда игра была равной, Арина все равно была лучше. На мой взгляд, в Кубке Федерации Арина выступает даже лучше, чем на личных турнирах.

На протяжении всей встречи мне следовало быть более агрессивной, стараться затягивать соперницу в длинные розыгрыши. Это не удавалось, большую часть времени я находилась далеко от задней линии и тем самым позволяла Арине выходить к сетке.

— Официально из-за проблем с желудком вы не приняли участие в первом игровом дне, но тренировались сразу после его завершения. Так ли плохо все было? И как вы чувствовали себя накануне поединка с Ариной?

— Ситуация была не настолько критичной, чтобы оставаться в гостинице. Но так как накануне первого игрового дня я практически всю ночь не спала, было принято решение о моей замене. В распоряжении у нашего капитана находились еще игроки, которые были полностью готовы.

— Как прошла ваша адаптация в Минске после возвращения из Боготы?

— Дорога в Беларусь заняла немало времени и была непростой. У меня было четыре дня здесь, чтобы подготовиться, тогда как остальные наши девочки находились в Минске с начала недели. Адаптироваться следовало сразу к нескольким вещам. К переходу с игры на открытом корте к игре в закрытом помещении, а также к смене покрытия — с грунта на хард. Вопреки моим ожиданиям, хард в Минске оказался не таким быстрым, что было плюсом. Однако и белоруски, насколько я знаю, на прошлой неделе играли на грунте, так что в этом смысле мы были в равных..