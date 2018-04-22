Вдоль проспекта Дзержинского хотят построить еще четыре микрорайона 13 22.04.2018, 17:25

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Фото: onliner.by

Для этого придется снести весь частный сектор, где проживает 2,2 тыс. человек.

Минск все-таки «резиновый», и спорить с этим бесполезно. Архитекторы вынашивают планы по возведению четырех новых микрорайонов между станциями метро «Михалово» и «Грушевка». На этой территории хотят построить многоэтажки — более 600 тыс. кв. м нового жилья, — а также объекты социальной инфраструктуры. Но для начала придется снести весь частный сектор, где сегодня проживает 2,2 тыс. человек. Проект вынесен на общественное обсуждение, которое будет проводиться с 2 по 28 мая 2018 года, сообщили Onliner.by в администрации Московского района Минска.

Снос частного сектора вдоль пр. Дзержинского был задуман давно, и для местных жителей перспектива расселения — совсем не новость. Однако планы архитекторов пошли дальше. Территория, для которой разработан нынешний проект реконструкции, затрагивает сразу несколько крупных жилых массивов: между пр. Дзержинского и ул. Железнодорожной, между пр. Дзержинского и 2-м Прилукским пер., а также часть «Розочки» в границах пр. Дзержинского — пр. Жукова — ул. Р. Люксембург. Вся эта территория занимает площадь 190 га и условно поделена на четыре микрорайона. В каждом из них предусматриваются снос и новое строительство.

Фото: onliner.by

Сегодня площадь частного сектора в этом районе составляет 45,4 тыс. кв. м, здесь проживает 2,2 тыс. человек. Весь частный сектор хотят снести, а его жителей расселить. На месте усадебной застройки воздвигнут жилые комплексы высотой от 9 до 23 этажей. В общей сложности архитекторы «Минскградо» предлагают построить 614 тыс. кв. м жилья. Это приблизительно 9,5 тыс. квартир. Население района должно увеличиться с нынешних 19,3 тыс. до 37,8 тыс. человек.

Кроме жилья должны появиться объекты социальной инфраструктуры. Так, на территории усадебной застройки между 1-й Уманской ул. и ул. Кулибина предлагают построить два детских сада и поликлинику. Еще один детсад хотят разместить на месте производственной застройки в районе ул. Дубравинской. Места для еще двух дошкольных учреждений нашли в районе станции метро «Грушевка».

Фото: onliner.by

Насытят район и новыми административно-общественными комплексами.

Проект планируют реализовать в два этапа. Первый — до 2022 года, второй — 2023—2030 годы. На первом этапе стоит задача снести 32,7 тыс. кв. м усадебной застройки и 2 тыс. кв. м малоэтажной многоквартирной застройки. На освободившихся территориях можно построить 442,2 тыс. кв. м.

Ознакомиться с проектом, а также выразить свое мнение в журнале регистрации письменных замечаний и предложений можно в администрации Московского района (пр. Дзержинского, 10, холл 1-го этажа) с 02.05.2018 по 28.05.2018. В будние дни с материалами можно ознакомиться с 8:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 13:00. Также подробные материалы представлены на сайте районной администрации.

Презентация проекта состоится 3 мая в 18:30 в актовом зале администрации Московского района. Приглашаются все желающие.