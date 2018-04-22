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В Дубае загорелся небоскреб

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  • 22.04.2018, 18:31
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В Дубае начался пожар в небоскребе Башня Алмас — самом высоком здании кластера у озера Джумейра.

Об этом сообщает «Дождь».

От крыши здания поднимается дым. Возле небоскреба дежурит полиция и машины скорой помощи. Воскресенье — это рабочий день в Дубае, по меньшей мере 100 человек эвакуировали из здания. В пресс-службе администрации города сообщили, что никто не пострадал.

Башни озера Джумейра — это район Дубая, где расположено 79 различных небоскребов, стоящих на берегах четырех искусственных озер. В башне Алмас располагаются компании, занимающихся продажей и обработкой драгоценных камней. В здании 68 этажей, оно было самым высоким в городе до 2009 года.

В прошлом году в Дубае были приняты новые правила пожарной безопасности, требующие от зданий с быстросгорающимися боковыми панелями заменить их на более огнестойкую облицовку. Как пишет Associated Press со ссылкой на заявление правительства ОАЭ, по меньшей мере 30 тысяч зданий в стране имеют облицовку, которая способствует быстрому распространению пожаров.


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