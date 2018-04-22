Брестчане вышли на площадь в знак протеста против строительства аккумуляторного завода 4 22.04.2018, 19:37

Фото: 1reg.by

Жители Бреста «кормили голубей» и собирали подписи об отставке местных чиновников.

Акция противников строительства аккумуляторного завода около Бреста носит неформальный характер и проходит на площади Ленина в областном центре каждое воскресенье, начиная с 25 февраля 2018 года, передает 1reg.by.

Во время традиционной воскресной встречи 22 апреля местные жители, которые считают недопустимым строить подобного завода на нынешней территории в свободной экономической зоне «Брест», в очередной раз «кормили голубей» и обсуждали дальнейшие действия в отстаивании своей позиции.

Фото: 1reg.by

Кроме того, несколько человек занимались сбором подписей под обращением на имя Лукашенко с просьбой об отстранении должностных лиц от занимаемых должностей «в связи с утратой доверия общественности».

Фото: 1reg.by

Сбор подписей ведется в оживленных местах Бреста – возле городских рынков, у крупных торговых центров, на центральных улицах.

Фото: 1reg.by

В некоторых случаях к активистам подходят сотрудники правоохранительных органов, которые предупреждают о недопустимости агитации. Однако пока обходится без задержаний.