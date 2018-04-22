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Игорь Эйдман: Распутин и Путин - главные коррупционеры своего времени

  • 22.04.2018, 19:51
Игорь Эйдман

Путин такой же шарлатан, выскочка и жулик на вершине власти, как и его бородатый предтеча.

МИД России в полемике с Великобританией не случайно поставил в один ряд президента РФ Владимира Путина и убитого в 1916 году приближенного к императорской семье крестьянина Григория Распутина. Такое мнение высказал российский социолог и политолог Игорь Эйдман в Facebook, передает gordonua.com.

"Путин – достойный преемник Распутина. Он такой же шарлатан, выскочка и жулик на вершине власти, как и его бородатый предтеча. Распутин и Путин – главные коррупционеры своего времени. Распутин задавал тон в коррупционной вакханалии последних лет империи Романовых. Путин делает тоже самое в современной России. Оба они – беспредельщики", – написал он.

Политолог отметил, что крестьянин Распутин хамил министрам и фактически назначал премьеров, а Путин по-хамски вмешивается в мировую политику и пытается влиять на результаты выборов в других странах.

"И тому и другому до поры до времени все сходило с рук. Их фанаты не верили очевидным фактам, компрометирующим кумиров. Распутин умудрялся устраивать сексуальные оргии в ресторанах, оставаясь святым в глазах последователей. Коррупционера и убийцу Путину поклонники воспринимают, как за борца за мир и справедливость", – продолжил он.

По мнению Эймана, Путин и Распутин являются реакционерами и изоляционистами, сторонниками сохранения патриархальных, авторитарных традиций.

"Правда, есть между ними фундаментальное различие. Распутин был против участия России в мировой войне, а Путин – главный ее поджигатель. Такое миролюбие Распутина возможно связано с тем, что он, обладая недюжинной сексуальной силой, не страдал известным мужским комплексом (в отличие, по видимому, от Путина). Ему не нужно было самоутверждаться с помощью войн и насилия", – подытожил он.

19 апреля спикер МИД РФ Мария Захарова заявила о возможной причастности Великобритании к убийству Григория Распутина и российского императора Павла I.


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