Рабочие из Барановичей: На заводе закрыли буфет, медпункт. Что дальше? 7 22.04.2018, 21:14

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На барановичском комбинате ЖБК начались перемены, затрагивающие интересы рабочих.

Сотрудники комбината железобетонных конструкций, который в декабре прошлого года стал филиалом ОАО «Кричевцементношифер», жалуются на то, что после реорганизации на предприятии начались перемены, затрагивающие интересы работников.

В начале года на комбинате закрыли буфет, потом сотрудников лишили дотаций на питание в столовой, а несколько дней назад перестал работать медпункт, пишет intex-press.by.

Работники комбината ЖБК рассказывают, что медпункт, просуществовавший на предприятии много лет, размещался в административном корпусе предприятия и состоял из нескольких кабинетов: стоматологического, массажного, процедурного и других.

– В медпункте нам делали прививки, если надо, давали лекарства. В любой момент сотрудникам можно было измерить давление, температуру, не говоря уже об оказании первой помощи в случае чего. Мы даже зубы могли бесплатно полечить, – говорит один из работников комбината ЖБК.

По словам собеседников, стоматолог приезжал в медпункт завода несколько раз в неделю, а фельдшер принимал каждый день.

– Это было очень удобно. Заболело что-нибудь – тебе сразу таблетку или капли дадут, повязку, если надо, наложат. А в процедурном кабинете можно было и УВЧ, и кварцевание сделать, – рассказывает одна из сотрудниц. – А сейчас, если что случится, придется в скорую звонить. Но пока она доедет через два железнодорожных переезда, умереть можно.

«Зачем тратиться на лекарства для нас?»

Собеседники отмечают, что за последнее время на комбинате закрыли не только медпункт, но и буфет. По словам людей, ходят слухи и о планируемом закрытии столовой.

– Недавно нам перестали платить дотации на питание в столовой. Говорят, саму столовую хотели закрыть сразу после присоединения, но пока этот вопрос отложили, – отмечает один из сотрудников.

Почему закрыли медпункт и буфет, работники точно не знают. Некоторые говорят, что такое решение с целью экономии приняло или руководство ОАО «Кричевцементношифер», к которому присоединили комбинат ЖБК в конце прошлого года, или холдинга «Белорусская цементная компания», частью которого является «Кричевцементношифер», а соответственно, и его барановичский филиал.

– Руководство нашего завода сейчас почти ничего не решает, всем руководит «Кричевцементношифер» и «Белорусская цементная компания». А им зачем тратиться на лекарства для нас? Мы же далеко, – рассуждает один из мужчин. – Закрыли буфет, медпункт. Что дальше?

Получить оперативный комментарий в ОАО «Кричевцементношифер» и в «Белорусской цементной компании» не удалось.

Кстати, на сайте филиала «Барановичский комбинат железобетонных конструкций» ОАО «Кричевцементношифер» до сих пор размещена информация о функционирующем буфете, медпункте, а также о дотациях на питание, которые получают сотрудники.