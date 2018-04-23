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Карен Карапетян назначен и.о. премьер-министра Армении

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  • 23.04.2018, 17:28
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Вице-премьер Армении возглавил кабинет министров страны.

В Ереване состоялось экстренное заседание кабинета министров. На нем было отмечено, что с учетом невозможности исполнения обязанностей премьер-министра Сержем Саргсяном на основании заявления последнего об отставке и в установленном порядке к исполнению обязанностей правительства приступил первый вице-премьер Карен Карапетян, сообщает news.am.

Карен Вильгельмович Карапетян родился 14 августа 1963 года.

В 1985 году с отличием окончил факультет прикладной математики Ереванского государственного университета. В 1985-1996 годах работал в вычислительном центре Госплана Республики Армении и Ассоциации деятелей науки и культуры. Одновременно преподавал в Ереванском государственном университете.

С 1996 года по 1998 год был заместителем генерального директора "Армэнерго".

В 2001 году был назначен заместителем министра энергетики Армении.

В 2001-2010 годах занимал должность председателя правления — генерального директора ЗАО "АрмРосгазпром".

В марте 2008 года был избран председателем Совета ЗАО "Арэксимбанк" (входящего в группу Газпромбанка).

17 декабря 2010 года Советом старейшин Еревана избран мэром столицы Армении. Занимал эту должность до 28 октября 2011 года.

В декабре 2011 года Карен Карапетян был назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка (Москва, Россия).

8 сентября 2016 года правящая Республиканская партия Армении (РПА) на прошедшем в четверг заседании исполнительного органа утвердила кандидатуру Карена Карапетяна на пост премьер-министра.

9 апреля 2018 года указом президента Армении Армена Саргсяна был отправлен в отставку Продолжал исполнять обязанности в качестве и. о. премьер-министра до избрания нового главы правительства 17 апреля 2018 года.


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