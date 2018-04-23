«Бархатная революция» в Армении: Как это было 4 23.04.2018, 18:35

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Крупнейшая акция протеста в новейшей истории Армении может вдохновить и другие народы постсоветского пространства.

Спустя почти две недели массовых демонстраций премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Оппозиция протестовала против назначения Саргсяна, который в течение 10 предыдущих лет занимал пост президента. В воскресенье, 22 апреля, на площадь Республики в Ереване вышли, по разным оценкам, от 35 до 100 тысяч человек. Это стало крупнейшей акцией протеста в новейшей истории Армении, пишет “Настоящее время”.

После назначения оппозиция заявила, о начале "ненасильственной бархатной революции". Протестующие говорили, что акция бессрочная, а люди не уйдут с улиц, пока премьер-министр не откажется от своего поста.

Ранее сам Саргсян 21 апреля заявил, что готов уйти, но только после того, как обеспечит безопасное развитие республики и достигнет "достойного урегулирования карабахской проблемы". Тогда же он сказал, что власти уважают право граждан на мирные митинги и призвал оппозицию к переговорам.

На следующий день во время публичной встречи с лидером протеста, главой оппозиционной партии "Елк", Николом Пашиняном Саргсян переговоры сорвал. Он заявил, что требования оппозиции – "шантаж государства", политическая партия, набравшая 7-9% голосов, не имеет права говорить от лица всего народа Армении, и сразу же покинул пресс-конференцию. Переговоры не продлились дольше трех минут.

Спустя полтора часа Пашиняна и еще двоих депутатов задержали. Вместе с ними только за один день в полицейские участки попали свыше 250 человек.

К протестующим на площадь Республики выходил новый президент Армен Саргсян – он провел короткие переговоры с Николом Пашиняном. В одном из своих ранних обращений, президент рассказал, что он "глубоко озабочен" сложившейся ситуацией в стране, а "нетерпимость достигла пика".

Протесты вспыхнули после того, как парламент утвердил Сержа Саргсяна на должность премьер-министра. Гнев оппозиции вызвало то, что занимающий пост президента Саргсян в 2015 году провел конституционную реформу, которая изменила форму правления с полупрезидентской республики на парламентскую. Это означает, что именно Саргсян получит всю полноту власти, потому что именно премьер, а не президент теперь является первым лицом Армении.

В то же время МВД Армении называет стихийные акции незаконными и обещает в случае необходимости применять для разгона протестующих силу.

Днем 22 апреля полиция начала разгонять шествия в Ереване светошумовыми гранатами, часть людей избивали резиновыми дубинками, нескольким журналистом угрожали и разбивали технику, а на некоторых протестующих в столице нападали организованные группы в масках и без опознавательных знаков.

Тем не менее крупнейший митинг оппозиции на площади Республики полиция разгонять не стала.

Акции протеста поддержал фронтмен знаменитой группы System of a Down Серж Танкян. Музыкант армянского происхождения рассказал, что сам хотел бы присоединиться к жителям Еревана, и обещал сделать это "в ближайшее время".

На фото ниже – юная жительница Еревана Лусине Буртоян. Как вспоминает заснявший этот кадр фотограф Эймос Чаппл, девочка сама подошла вплотную к кордону полиции. "Вы присоединитесь к нам? Почему вы защищяете его [Сержа Саргсяна]. Почему вы не с народом", – всхлипывала девочка.

В понедельник, 23 апреля, на улицы вновь вышли с демонстрациями студенты, но на этот раз помимо обычных жителей к ним присоединились военные и ветераны. Вскоре после первых сообщений Министерство обороны Армении осудило это решение и обещало принять меры в отношнии служащих, которые "самовольно" покинули воинские части. Что будет с ними после отставки премьера, как и с задержанными, пока неизвестно.

В официальном обращении Сержа Срагсяна, опубликованном на сайте правительства Армении, было написано: "Никол Пашинян был прав. Я ошибся. Нынешняя ситуация имеет несколько решений, но я не пойду ни по одному из этих путей. Это не мое. Я оставляю свой пост лидера страны. Уличное движение против того, чтобы я занимал этот пост, я исполняю ваше требование. Мира, гармонии и логики нашей стране. Спасибо".