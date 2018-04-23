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Фотофакт: Белоруска сделала платье-трансформер

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  • 23.04.2018, 21:45
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Белорусский дизайнер обещает заменить им полгардероба.

Ольга Агей обещает избавить женщин от ежедневных мук выбора «что надеть». Говорит, что ее платье-трансформер может заменить и деловой костюм, и вечерний наряд, и наряд для прогулок. Что за платье, сколько оно будет стоить, Ольга показала и рассказала Onliner.by.

Ольга мечтала заниматься дизайном с детства. Но по настоянию родителей пришлось идти учиться на экономиста. Девушка благополучно окончила Белорусский государственный аграрно-технический университет, получила диплом и открыла свой бизнес в сфере продаж.

Но несколько лет назад девушка решила все-таки воплотить свою мечту в жизнь: она стала придумывать одежду и шить ее. Со своей детской коллекцией она даже участвовала в Белорусской неделе моды. А сейчас Ольга решила поэкспериментировать с одеждой для взрослых. Говорит, что больше всего ей нравится одежда, которую с легкостью можно трансформировать.

— Платьев-трансформеров у меня несколько. Этот комплект больше всего подходит для деловых девушек, у которых за день бывают разные встречи, — дизайнер распаковывает свое платье. Оно состоит из пяти частей — два разных верха (с короткими и длинными рукавами) и два низа (длинная и короткая юбки), пятый элемент — это бретели, которые можно использовать для создания сарафана.

— Верх и низ можно менять, пристегивая одно к другому при помощи молнии, а бретели — при помощи пуговиц, которые прячутся за поясом, — показывает она.

— Пока платье существует в двух цветах, черном и красном. Но в будущем мы планируем расширять линейку. Что касается размеров, то сейчас мы готовы шить от 42-го до 50-го, но шьем и по индивидуальным заказам, — говорит девушка.

Ткань, которую Ольга использовала для опытного образца, — это барби, она не мнется, плотная и приятная на ощупь. В будущем, говорит она, возможно использовать и другую.

Первый образ — повседневный. В нем можно пойти и на работу, и на прогулку в город.

Отстегнув верхнюю часть и надев блузку, получим второй образ — более деловой и строгий.

Пристегиваем бретели — и это уже сарафан.

Меняем верх с длинными рукавами на верх с короткими — получаем дискотечный вариант.

Пристегиваем к верху с короткими рукавами удлиненный низ — и вуаля — строгое вечернее платье.

Добавив к длинной юбке бретели и блузку, получаем новый вариант для офиса, где нельзя ходить в мини.

— И так до бесконечности, — уверена Ольга. — Можно менять обувь, аксессуары — и носить платье хоть круглый год.

Дизайнер говорит, что ее комплект удобен, во-первых, тем, что снимает лишнюю головную боль по поводу «что надеть». Во-вторых, дизайнер называет его довольно экологичным. Возможность комбинировать избавляет от покупки множества вещей, а значит, экономит природные ресурсы.

Сейчас Ольга запустила краудфандинговую кампанию по сбору средств на пошив платьев-трансформеров. Цена комплекта из пяти вещей составит 195 рублей.


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