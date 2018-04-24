Экс-президент США Джордж Буш-старший попал в больницу 24.04.2018, 8:21

Представители бывшего президента сообщили, что он идет на поправку.

Бывшего президента США Джорджа Буша – старшего 22 апреля госпитализировали в одну из клиник Хьюстона. Об этом в Twitter сообщил его пресс-секретарь Джим Макграт.

Инцидент произошел на следующий день после похорон супруги экс-главы государства Барбары Буш. Причиной госпитализации 93-летнего Буша стало инфекционное заболевание.

Представители бывшего президента сообщили, что он "реагирует на лечение и, по всей видимости, восстанавливается".

Барбара Буш скончалась 17 апреля в возрасте 92 лет. Она страдала от хронического заболевания легких и сердечной недостаточности.

Джордж Буш – старший руководил страной с 1989-го по 1993-й. Его сын Джордж Буш – младший занимал пост президента США два срока подряд – с 2001-го по 2009 год.