Экс-президент США Джордж Буш-старший попал в больницу
- 24.04.2018, 8:21
Представители бывшего президента сообщили, что он идет на поправку.
Бывшего президента США Джорджа Буша – старшего 22 апреля госпитализировали в одну из клиник Хьюстона. Об этом в Twitter сообщил его пресс-секретарь Джим Макграт.
Инцидент произошел на следующий день после похорон супруги экс-главы государства Барбары Буш. Причиной госпитализации 93-летнего Буша стало инфекционное заболевание.
Представители бывшего президента сообщили, что он "реагирует на лечение и, по всей видимости, восстанавливается".
Барбара Буш скончалась 17 апреля в возрасте 92 лет. Она страдала от хронического заболевания легких и сердечной недостаточности.
Джордж Буш – старший руководил страной с 1989-го по 1993-й. Его сын Джордж Буш – младший занимал пост президента США два срока подряд – с 2001-го по 2009 год.
Statement by the Office of @GeorgeHWBush on President Bush's health. pic.twitter.com/8UkB53JHqD— Jim McGrath (@jgm41) 23 апреля 2018 г.