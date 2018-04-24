«У нас зарплаты $60 – а к нам приходят, угрожают отобрать детей» 23 24.04.2018, 8:38

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Крик души сельчан из Витебской области.

Ржавая вода, да и то только 2 раза в неделю. Жители деревни Верховье Бешенковичского района страдают от бездействия ЖКХ. В домах, возведенных еще в 80-ых годах, ни разу не было капитального ремонта – жилые здания протекают, балконы могут рухнуть в любой момент. Чиновники же вместо помощи запугивают жителей деревни и напоминают о необходимости платить коммунальные услуги, сообщает «Белсат».

Поросшие мхом балконы, подъезды, как из фильмов ужасов. В таких условиях вынуждены жить жители домов номер 29а и 29б на улице Советской в деревне Верховье Бешенковичского района. Трудно поверить, но окна на гвоздях, поставленные ЖКХ в этом году в январе, заменили прежние – с дырками.

«Они сбиты так, и это нормально. А что вы хотите? У нас в дом подключили отопление в подъезды. Представьте, щели такие, ветер играет, а они топят! А мы платим!», – рассказывает местная жительница Светлана Артюх.

Людям не хватает нормальной воды

Между тем, это еще совсем не самая важная проблема. Не в Сахаре, не в Австралии, а в белорусской деревне людям не хватает нормальной воды. Из кранов течет ржавчина, а подогрев вообще стал неслыханной роскошью.

«Как только лето начинается, вода у нас горячая только бывает два дня – пятница и суббота. С 4-х до 10-ти часов вечера. Как сказать, не совсем она горячая. Пока они ее нагреют, это часов так восемь. Ну и там часа 2-3 только вода», – житель деревни Верховье Сергей Ковалевский.

Сельчане уже давно добиваются от коммунальщиков надлежащего ремонта дома и человеческого отношения. Между тем в Бешенковичском райисполкоме к этим претензиям относятся чрезвычайно пренебрежительно.

«А что должно измениться? А сами граждане потом в состоянии будут платить? Вам пожаловались неплательщики систематические. А они потом в состоянии будут оплатить, если вода будет подаваться каждый день? Они периодические неплательщики и должники по коммунальным услугам», – утверждает начальник отдела ЖКХ Бешенковичского района Наталья Овчинникова.

Чиновница добавила, что государство и так построило для жителей этих домов отдельную котельную. Очевидно, по мнению чиновничества, людям летом хватит умыться два раза в неделю.

«У нас зарплаты 200-300 рублей, бывает, что и 120. В долгах живем здесь, к нам приходят, требуют, угрожают отключением, забиранием детей, опекой пугают. Они не видят того, что они нам должны. Они видят только тогда, когда мы им должны», – со слезами на глазах говорит Светлана Артюх.

К жалобам на состояние домов добавляется требование Петра Яночкина. Он в связи с инвалидностью вынужден передвигаться на коляске. Петр уже год безрезультатно добивается, чтобы в подъезде восстановили сломанный хулиганами пандус, а ямки во дворе засыпали.

«Это невыносимо! Я же живой пока человек, я уже и так прошу себе смерти! Надоело все!», – жалуется Петр Яночкин.

Примечательно, что среди всеобщего запустения и серости в Верховье выделяется только одно здание – сельсовет. На его ремонт деньги в бюджете нашлись.