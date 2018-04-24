Петр Порошенко: Украинская церковь - мать Русской 24.04.2018, 9:57

Предоставление Украинской церкви автокефального статуса - восстановление исторической справедливости.

Предоставление Украинской православной церкви автокефального статуса - это восстановление исторической справедливости. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире Свободы слова на ICTV, передает liga.net.

По его словам, Украинская церковь является материнской для Русской церкви, поэтому для Украины неприемлемо просить автономного статуса у РПЦ.

"По исторической, духовной и государственной справедливости Украина завоевала право на Украинскую поместную церковь. Это очень важно", – отметил он.

Президент утверждает, что государство станет сильнее, если получит поместную церковь. По его мнению, украинцы как никогда демонстрируют высокий уровень поддержки предоставление Украинской церкви автокефалии. "К этому привела российская агрессия против Украины", – подчеркнул Порошенко.

В то же время он добавил, что Украина сможет выжить без поместной церкви, но будет в разы слабее. "Объеденившись, мы быстрее освободим нашу землю – Донбасс и Крым", – заявил он, уточнив, что теперь в армии будут капелланы из одной церкви.

Порошенко считает, что решение Вселенского патриарха и синода предоставиить православной церкви в Украине автокефалию сможет объеденить общество.

22 апреля он сообщил, что Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

Позже стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей в вопросе предоставления томоса об автокефалии намерен координировать свои действия с другими поместными церквями мира.