Цены на минские новостройки существенно выросли 24.04.2018, 9:59

Эксперты проанализировали динамику на столичном рынке недвижимости.

Рост цен на столичные новостройки начался еще в конце лета прошлого года. Но тогда это были лишь единичные случаи поднятия цен, в то время как сейчас можно уже говорить об общей тенденции на рынке, отмечают эксперты, пишет ej.by.

За последний год больше всего выросли в цене новостройки класса «Эконом» - в среднем на 14%. При этом, средняя цена увеличилась не только за счет поднятия верхней ценовой планки, но и минимальных цен тоже. Так, если не учитывать единичные и акционные предложения, то по сравнению с мартом 2017 года, нижний порог цен на новостройки этого класса в 2018 года поднялся более чем на 100 долларов/кв. м. – с 825 долларов/кв. м. до 990 долларов/кв. м.

В самом многочисленном классе «Стандарт» подорожание существенно меньше – порядка 8%. Интересно также и то, что минимальный порог цен даже меньше, чем в классе «Эконом» - от 960 долларов/кв. м. Хотя в иерархии классификации новостроек, класс «Стандарт» находится выше чем «Эконом».

Цены на новостройки класса «Комфорт» тоже не стояли на месте и за год увеличились в среднем на 10%. Но интересно то, что именно в этом классе сильнее всего вырос нижний порог цен – на 28% - с 1 000 долларов/кв. м. до 1 275 долларов/кв. м.

Средняя цена новостроек наивысшего из представленных в настоящее время на первичном рынке жилья Минска, классе качества «Престиж», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в отличие от остальных классов качества, наоборот снизились – на 20 долларов/кв. м. Минимальные цены, по которым доступны квартиры этого класса качества начинаются с отметки 1 340 долларов/кв. м.

"Наибольшее подорожание новостроек класса «Эконом» можно объяснить тем, что они были самыми доступными на рынке, - рассказала руководитель «Твоя столица ∙ Новостройцентр» Марина Маринич. - За счет минимального нижнего порога цен, потенциал для роста у новостроек класса «Эконом» гораздо больший, чем в других классах качества,

По словам эксперта, по части финансовых возможностей всех покупателей условно можно разделить на две группы: первые выбирают среди новостроек «Эконом» и «Стандарт», а вторые смотрят только на «Комфорт» и, возможно «Престиж».

Даже несмотря на появление в 2017 году доступных кредитов, до сих пор наибольший интерес для покупателей представляют новостройки классов «Эконом» и «Стандарт». Обусловлено это тем, что в преобладающем числе случаев, первостепенным, а зачастую и решающим фактором при выборе квартиры, выступает ее итоговая стоимость. А самые доступные цены в первых двух классах качества.

Если исходить только из площади квартиры, то в новостройках классов «Комфорт» и «Престиж» тоже можно найти небольшие квартиры, но за счет высокой цены кв. м. их окончательная стоимость менее привлекательна, чем квартир классов «Эконом» и «Стандарт».

В ответ на повышение цен, трансформируются и запросы покупателей - они становятся более требовательными.

Например, просторные коридоры или массивные лоджии уже не востребованы, а наибольший интерес представляют компактные квартиры. Самые ходовые площади для однокомнатных квартир - до 40 кв. м., для двухкомнатных - до 55 кв. м., для трехкомнатных - до 65 кв. м. То есть это те площади, которые были в стандартных панельных домах 1971-1999 г.п. А просторные проекты новостроек начала 2000-х, с однокомнатными по 50 с лишним метров или трехкомнатными под 100 кв. м., не так интересны нынешним покупателям.

Усиливается влияние визуального фактора: внешний вид домов, стиль отделки мест общего пользования, прилегающей к дому территории. Одинокий дом на окраине вызывает интерес лишь по минимальным ценам, в то время как за проживание в окруженном инфраструктурой жилом комплексе многие готовы доплатить по отношению к среднерыночной цене.