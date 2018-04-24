Врачи определили 10 самых полезных продуктов для здоровья 24.04.2018, 10:39

Список продуктов составили эксперты из Европейской ассоциации диетологов.

Как пишет сайт healthyliving.com.ua, список самых полезных продуктов составили эксперты из Европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов:

1 место: Помидоры. Богаты клетчаткой, калием, а также содержат много активного антиоксиданта ликопина, обладающего противораковыми свойствами. Регулярное употребление томатов полезно для сердца.

2 место: Овсяная крупа. Благодаря высоким уровням растительных белков и клетчатки блюда из овса способствуют нормализации кровяного давления и оздоровлению пищеварительного тракта. Диетологи посоветовали есть овсянку два-три раза в неделю, но не чаще.

3 место: Киви. «Мохнатые» фрукты насыщены витаминами A, C и Е, а в их семечках содержатся жирные кислоты омега-3. Киви очень полезны при гипертонии, болях в суставах.

4 место: Виноград. Его употребление предотвращает образование тромбов, а также, за счет присутствия сильнейших антиоксидантов, защищает от появления опухолевых клеток.

5 место: Рыба и морепродукты. Достаточно съедать один-два раза в неделю, чтобы стать более здоровым. В рыбе и морепродуктах содержится много жирных кислот омега-3, главных спасителей сосудов и сердца.

6 место: Брокколи. Этот вид капусты содержит сульфорафан, который защищает клетки от развития онкологии и убивает бактерии, влияющие на развитие язвы желудка.

7 место: Авокадо. Содержащиеся в его плодах жирные кислоты укрепляют состояние сосудов и сердца, а другие вещества, фитонутриенты, не позволяют свободным радикалам проникать в клетки организма, делая их уязвимыми перед опухолями.

8 место: Листовые салаты и зелень. Эти продукты – источник огромного количества витаминов и минералов, что идет на пользу всему организму.

9 место: Чеснок. Его употребление препятствует размножению бактерий, повышает потенцию, защищает от развития рака.

10 место: Льняное масло. Помогает печени быстрее очищаться от вредных веществ. По содержанию ненасыщенных жирных кислот омега-3 льняное масло превосходит даже рыбу.