В Солсбери начали очистку территорий, связанных с отравлением Скрипалей 24.04.2018, 11:16

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Операцию проводят военные.

Началась операция по очистке мест в городе Солсбери, связанных с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Три военных грузовика прибыли в Солсбери рано утром во вторник. Солдаты разгрузили два больших металлических контейнера и небольшой трактор возле торгового центра The Maltings, на скамейке у которого Скрипали были обнаружены без сознания семь недель назад.

Площадка вокруг скамейки является одним из девяти объектов, которые нужно будет очистить. Операция по обеззараживанию территории может занять несколько месяцев.

Эксперты будут собирать образцы почвы, дерна и брусчатки, которые затем будут исследованы, потом будет проведена очистка и повторное тестирование, чтобы уничтожить все следы нервно-паралитического вещества.

Контролировать ход операции будет британское Министерство охраны окружающей среды.

Напомним, британские СМИ сообщили, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию мог отравить 54-летний бывший шпион ФСБ с позывным "Гордон".