Дело «Семьи Попчени против властей Беларуси» выходит на международный уровень 1 24.04.2018, 11:53

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Фото: Следственный комитет

Белорусскому правительству придется объяснять в ООН, почему в стране используется детский труд.

Правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко подготовил обращение в Комитет по правам человека: белорусскому правительству придется объяснять в ООН, почему Беларусь использует детский труд и не признает вины в гибели ребенка, сообщает сайт praca-by.info.

Дело о гибели девочки на колхозном поле закончилось тем, что государство наказало сопровождавших группу учителей и водителя, управлявшего злополучным грузовиком. Но Леонид Судаленко, представляющий интересы родителей Вики Попчени, на этом не остановился. Цель этой судебной тяжбы, по словам профсоюзного юриста, - не признание вины исполнителей (учителей и водителя), на месте которых может оказаться любой другой человек, а доказательство вины государства, которое использовало труд детей; и, в конечном итоге – полный запрет детского труда в Беларуси и на уровне законодательства, и на уровне практики.

В Комитете по правам человека ООН сейчас зарегистрированы 248 жалоб на Беларусь. Леонид Судаленко объяснил, что среди этих обращений нет подобного обращению «Семья Попчени против Беларуси»:

– Мне известно о семи жалобах на нарушение права на жизнь из всех 248 жалоб против Беларуси. К сожалению, наша страна – единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь; и все эти жалобы имели отношение к вынесению смертных приговоров. Кроме этого, несколько жалоб матерей приговоренных к смертной казни, на невыдачу тела после расстрела. А жалоба, которую мы подготовили от имени Олега Попчени, прецедентов в Беларуси не имеет: не было приговора суда, по которому государство выступает в роли палача и расстреливает своего гражданина. Здесь вмешался случай, когда по вине должностных лиц государственных органов погиб ребенок, которым не было еще и 14 лет. Суд признал вину учителей и водителя; кроме того, начальник отдела образования получил дисциплинарное взыскание в виде выговора. Государство уже не может сказать, что оно не имеет отношения к гибели девочки.

Леонид Судаленко подробно объясняет:

– Дело Вики Попчени – как раз тот самый случай, когда государство через использование запрещенного детского труда нарушило право на жизнь ребенка.

Все эти аргументы профсоюзный юрист изложил в жалобе:

– Дела по смертной казни – повторяющиеся, они все по сути похожи: государство расстреляло человека и не отдало тело родственникам. По делам же подобного рода в Беларуси практики нет, это прецедентное дело. Цель и наша, и родителей – чтобы это дело вошло в историю. Я надеюсь, дело Вики Попчени в будущем сможет остужать горячие головы чиновников, которые вздумают отправить школьников на колхозные поля. После того, как Комитет по правам человека ООН вынесет решение, мы будем добиваться его имплементации на законодательном уровне – чтобы в Беларуси прямо запретили детский труд.

Леонид Судаленко утверждает, что силы в это дело были вложены не напрасно:

– Для тех, кто повторяет, что ничего изменить нельзя. За два года с момента трагедии под Молодечно мы не зафиксировали ни одного случая привлечения школьников к принудительным сельхозработам. На сегодня полностью исполнено решение суда первой инстанции о взыскании в пользу семьи погибшей школьницы морального вреда в размере 50 тысяч. Стратегическая тяжба «Семья Попчени против правительства Беларуси» продолжается, и я уверен, что она закончится изменением как национального законодательства, так и практики его применения, ведущих к нарушению в нашей стране права детей на жизнь.