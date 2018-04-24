Гомельчане хотят увековечить первую белорусскую женщину-министра 24.04.2018, 12:24

Жители Гомеля направили несколько сотен подписей за установку мемориальной доски Полуте Бодуновой.

В марте 2018 года в Гомеле состоялся исторический вечер в честь 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики (БНР), пишут «Сильные новости». По результатам встречи учреждение «Центр регионального развития ГДФ» и гомельское отделение «Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны» выступили с предложением установить мемориальную доску первой белорусской женщине-министру, заместителю председателя Народной Рады БНР.

Под петицией подписалось 231 человек, а учреждение «Центр регионального развития ГДФ» направило обращение о технических вопросах реализации идеи. В случае одобрения Гомельского горисполкома установления мемориального знака, активисты начнут сбор средств и объявят конкурс на лучший эскиз с привлечением местных средств массовой информации, общественных организаций и других заинтересованных.