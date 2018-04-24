Белорусы провели пикет во время выступления Лукашенко 2 24.04.2018, 12:42

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Архивное фото gazetaby.com

Активисты требуют обратить внимание на отписки чиновников.

Представители гражданской инициативы «Против беззакония в судах и прокуратуре» утром 24 апреля попытались пройти в Дом правительства, где было запланировано «послание Лукашенко народу и парламенту».

– Но как обычно на подступах к зданию нас встретили ребята в штатском и не дали пройти, – сообщила «Салідарнасці» юрист Тамара Сергей.

Ранее другая представительница инициативы подавала в Мингорисполком заявку на проведение 24 апреля на Площади Свободы пикета против отписок чиновников. Однако ответ властей был отрицательным. После этого активисты и решили пробиться на встречу с Александром Лукашенко.

– Но, как видите, нас никто выслушивать не хочет. Поэтому нам не остается ничего другого как выйти на несанкционированный пикет на площади Свободы, который мы сейчас начинаем, – сообщила Тамара Сергей.