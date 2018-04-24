Предприниматели пинского рынка: 800 человек могут лишить рабочих мест 1 24.04.2018, 12:59

Здание крытого рынка «Солнечный» в Пинске

Пинские ИП не понимают, что за «танцы» происходят вокруг рынка.

Предприниматели «Солнечного» не могут понять, что происходит с рынком: его администрация заявляет о скорой реконструкции, местный горисполком это отрицает, пишет сайт «Медиа-Полесье».

«28 февраля 2018 года директор ОАО «Пинское РСУ» Сацута А.А. сообщил, что в ближайшее время планируется реконструкция здания крытого рынка, на котором мы осуществляем свою предпринимательскую деятельность, поэтому предполагается переселить нас на территорию открытого рынка, уплотнив торгующих там предпринимателей.

Поскольку Арендодатель - ОАО «Пинское РСУ» - ежегодно заключает с нами договора аренды торгового места со сроком действия каждый раз на один год, то и в этом году у всех предпринимателей срок окончания договора аренды торгового места - 31.12.2018.

В договор аренды каждый год в одностороннем порядке арендодателем вводятся новые условия, которые ухудшают наше и без того тяжёлое правовое положение.

Мы предполагаем, что в декабре 2018 года нам, выселенным на открытый рынок, как и предпринимателям открытого рынка, прекратят договора аренды в связи с окончанием их действия.

Таким образом, нас собираются лишить рабочих мест…, имея цель провести реконструкцию здания крытого рынка и модернизацию открытого рынка» - из обращения к журналистам предпринимателей рынка «Солнечный».

Олеся (слева) и Людмила рассказали о проблемах рынка

Поговорить о проблеме рынка «Солнечный» пригласили журналистов две женщины, которые имеют торговые точки на рынке. Олеся, является заместителем председателя Совета предпринимателей рынка и Людмила, одна из двенадцати членов Совета. Совет переизбрали в марте, так как, по словам женщин, прежний состав самоустранился от решения проблем ИП.

У Олеси небольшой роллет на крытом рынке, в котором она продаёт бижутерию с 2002 года, Людмила занимается продажей запчастей к велосипедам там же с 1998 года.

Здание рынка – это так и не открывшаяся в 90-х годах СТО

Как всё начиналось

- Это бывшее здание станции техобслуживания, которая так и не заработала. Городские власти решили приспособить его под рынок, – рассказывает Людмила. Нас в 1998 году силой пересилили сюда с центрального рынка, что на улице Ленинградской. Мы переехали, но здесь было пусто. Примерно полгода не было покупателей. Было очень тяжело. Тогда сюда даже автобусы не ходили. На протяжении всего этого времени мы нарабатывали клиентов.

Потом начали давать места на открытой площадке рынка для установки торговых павильонов.

Это единственный в Пинске объект, где можно купить всё в одном месте: продукты, одежду, обувь, бижутерию, запчасти, сантехнику, стройматериалы.

В 2001 году с нами администрация рынка начала заключать первые договора аренды. Они были корректными: как торговать, наши права и обязанности. Уже тогда крыша здания рынка текла, но мы на это не обращали внимания. Договора заключались на три года.

Людмила – старожил рынка

Первая реконструкция крытого рынка

- В 2007 году за нас счёт решили сделать реконструкцию, это было ещё при старом директоре РСУ. Уложили плитку на полу, сделали ряды с роллетами, провели освещение. За кабинки площадью в 5 квадратов мы заплатили примерно 1,5 тысячи долларов.

Причём, подрядчика мы не могли сами выбирать (роллеты можно было сделать дешевле), нам привели мужчину и сказали работать с ним. Кстати, он не всем даже квитанции выдавал, только после настойчивых просьб и скандалов.

Тот самый чек за роллет

Новый начальник РСУ, новые правила

- Примерно с 2011 года пришёл новый начальник РСУ Александр Сацута, договоры изменились в худшую для нас сторону. Например, в них указывалось, что мы должны делать капремонт здания за свой счёт (хотя РСУ является его собственником, а мы только арендаторы). Документ составляется сроком на один год. И пред нами ставится ультиматум: мол, если мы не согласны с предложением арендодателя, то должны уйти.

Эти торговые ряды хотели уплотнить

В новых договорах стали применяться к арендной ставке повышающие коэффициенты. Откуда они берутся, мы выяснить не можем, с нами об этом никто не разговаривает.

Процедура подписания договоров выглядит так: приходит контролёр, говорит расписаться, а уже потом можешь изучать. Олеся получила договор в конце января, а Людмила в конце февраля. А написано всегда 31 декабря. Некоторые получили их 22 марта. Никакой книги учёта договоров не ведётся.

От оплаты пожарной сигнализации «отбились»

- С приходом Сацуты, в 2012 году нам раздали бумаги об установке пожарной сигнализации за свой счёт. На наши небольшие роллеты в 5 квадратов пришла сумма 63 рубля, а другим ИП приходили счета на 8 – 15 тысяч рублей (исходя из площади торгового объекта). Мы тогда нанимали юриста и отбились от этого.

От платной стоянки «отбиться» не удалось

- В 2012 году сделали платной автостоянку у рынка. Плата почасовая: первый час стоит 1 рубль, далее по 10 копеек в час. Это отпугивает наших покупателей, сейчас люди экономят на всём. Да и предприниматели фактически приезжают на работу и платят за стоянку своего автомобиля.

Хотя в нормативных актах указано, что не взимается плата за парковку на автомобильных парковках, расположенных на рынках, возле торговых и социально-культурных объектов, в этом вопросе мы ничего добиться не можем.

Платная стоянка для посетителей и предпринимателей рынка «Солнечный»

Тревожные догадки

Тревожные слухи о судьбе крытого рынка ходят давно. Люди заметили, что около двух лет в здании не делают косметический ремонт, не проводятся аукционы на право аренды торгового места. По одним сведениям, на его месте хотят сделать автоцентр «Geely». Но тогда потеряют работу не только ИП с крытого рынка, но и предприниматели с открытой площадки, ведь для автоцентра нужны площади для склада автомобилей.

На всём рынке «Солнечный» работает 800 человек, на его крытой части - 141 рабочее место для ИП. Прозвучала информация, что треть рынка уже не принадлежит РСУ, что нашли инвестора. Но никакой конкретики нет.

- Директор РСУ сказал в начале года: выселяйтесь, мне надо делать ремонт здания, здесь крыша протекает. Представитель исполкома сказал, что третий сектор выселят точно, про остальные - неизвестно. Говорят, что выселенным предложат место на открытой площадке, но тогда нужны деньги на новый роллет. А где их взять?

У некоторых ИП договоры-аренды закончились в апреле, и с ними заключают новый договор сроком до конца года. Это косвенно подтверждает, что с 1 января нас отсюда попросят.

Общение - как с людьми второго сорта

- Мы люди спокойные, нам говорят подписать бумагу, мы подписываем, говорят платить – мы платим.

Рабочее место Олеси. За роллет она заплатила 1,5 тысячи долларов

- И это не малые суммы, кроме налогов, мы платим аренду (более 50 рублей в месяц за наши пятиметровые роллеты), люди на открытой площадке платят по 600 рублей за 70 квадратов, плюс за коммунальные расходы, вывоз мусора. Рынок имеет доходы от аукционов за право аренды места (на открытой площадке суммы доходили до 15-35 тысяч долларов). За эти деньги можно было привести здание в порядок, здесь не нужна глобальная реконструкция, крышу можно покрыть гидроизолом.

Но руководство РСУ с нами говорит, как с людьми второго сорта, хотя мы фактически содержим этот рынок. И мы чувствуем, что теряем рабочие места, а в Пинске достойно оплачиваемой работы нет.

Крытый рынок в полумраке. Предпринимателям говорят, что освещение они должны проводить за свой счёт

Предпринимателям пообещали: в обозримом будущем их не тронут

- Мы написали много обращений в горисполком, облисполком, Генпрокуратуру, Следственный комитет, депутатам и РСУ. В РСУ, кстати, нам сказали, что наши письма не приходили (отправили повторно с уведомлением).

Пока была реакция только из горисполкома. Мы приглашали представителей исполкома на рынок поговорить с народом. Сначала получили согласие, но потом всё переформатировали и нас приглашали в исполком.

Павильоны на открытой площадке рынка. В своё время некоторые ИП продавали квартиры, чтобы купить право аренды для них

Первая встреча с председателем горисполкома была очень позитивной. Андрей Мулярчик сказал, что, мол, ребята, пока я работаю, и вы будете работать. Не волнуйтесь.

А вот вторая встреча на счёт автостоянки была уже не такой доброжелательной.

- Там было много чиновников, которые разговаривали с нами жёстко.

Ходили мы на приём к помощнику президента, инспектору по Брестской области Василию Герасимову. Он отдельно подчеркнул, что с людьми надо уметь говорить и выслушивать их. Он очень корректно и культурно с нами разговаривал и пообещал, что в обозримом будущем мы будем работать. Но как долго продлится это «обозримое будущее», нам никто не говорит.

В кризис торговля идёт вяло

Зачем создавать напряжённость в городе

- Мы не понимаем, зачем искусственно создаётся напряжённость. Это непродуманная и непрозрачная схема, связанная с рынком «Солнечный». Ведь везде говорится, что надо перестать кошмарить бизнес. Мы не понимаем, для чего нас, спокойных людей, доводить до отчаяния. 800 человек ИП на рынке, у них семьи...

Среди ИП на рынке есть многодетные семьи, инвалиды, люди предпенсионного возраста. Где им искать работу? Многие взяли кредиты на развитие собственного дела, сами себе создают рабочие места и ничего не просят у государства. Зачем их трогать?

Мы хотим определённости, конкретности и гарантий

- Мы хотим, чтобы нас не лишали рабочих мест, чтобы разобрались, что это за «танцы» вокруг нашего рынка, и рассказали, что вообще происходит.

Было бы логично, чтобы все нюансы и изменения оговаривались с Советом предпринимателей, и мы вместе с городом (ведь ОАО «Пинское РСУ» почти на 100% в коммунальной собственности) находили бы приемлемые решения. А нам просто навязывают односторонние решения. Договоры аренды желательно заключать на три года, и о таких глобальных вопросах, как реконструкция, надо предупреждать заранее.

Людмила: мы хотим определённости

Ответ из горисполкома: документы на реконструкцию не подавались

В ответе на коллективное обращение предпринимателей в Пинский горисполком сообщается:

- Договоры-аренды были подписаны обеими сторонами. А в случае несогласия ИП с условиями проекта договора, предложенного ОАО «Пинское РСУ», необходимо было направить протокол разногласий с проектом. В случае, если после подписания договора споры и разногласия не урегулированы, то их можно разрешить в судебном порядке.

- Арендная плата исчисляется на основании Указа Лукашенко и решений Брестского облисполкома.

- Горисполкомом не выдавалась разрешительная документация на реконструкцию здания крытого рынка «Солнечный», соответственно и не принималось решение по данному вопросу.