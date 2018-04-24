В лабиринтах молочного экспорта 24.04.2018, 13:54

1,021

Куда «сбежит» белорусское молоко?

В центре внимания прошедшего в Минске международного форума «Беларусь молочная – 2018» была тема противостояния нашей страны с Россией при поставках на ее территорию отечественной продукции. Решаема ли задача по урегулированию конфликтной ситуации между партнерами по ЕАЭС, есть ли экспортная альтернатива российскому рынку? «Экономическая газета» подводит итоги выступлений представителей молочной отрасли по этим и другим вопросам.

Полтора миллиарда за квартал

Как сообщил начальник главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода РБ Александр Щербёнок, производство молочной продукции в нашей стране существенно превышает ее внутренние потребности. В 2017 г. при среднедушевом потреблении этого продукта в 251 кг национальная молочная отрасль предложила его втрое больше – 771 кг на человека.

В т.г. отечественная молочная промышленность продолжает демонстрировать валовой рост. Например, в январе–марте переработано 1,5 млн. т молока, что на 1,2% выше уровня аналогичного периода 2017 г. При этом было произведено масла сливочного 27,5 тыс. т, сыров жирных – 45 тыс. т, сухого обезжиренного молока – 25,6 тыс. т, сухой сыворотки – 20,4 тыс. т, цельномолочной продукции – 431 тыс. т. Стоимость полученной в I квартале товарной продукции оценивается в 1,5 млрд. BYN.

Статистика начала текущего года также свидетельствует, что белорусы с удовольствием покупали через торговые сети отечественные молочные продукты, увеличив по сравнению с январем–мартом 2017 г. общий объем их потребления на 15%. Однако в целом «внутренние» потребители приобрели в пересчете на молоко лишь 691 тыс. т продукции, т.е. более половины – это излишки или экспортный ресурс, который в последние годы приносит немало головной боли.

Выручка «опрокинулась»

По итогам 2017 г. наша страна произвела 1,5% мирового объема молока. Однако в международной торговле им Беларусь входит в число лидеров мирового рынка по натуральным и стоимостным показателям. Молочный экспорт принес ей 2,15 млрд. USD выручки, что на 18% выше данного показателя за 2016 г., проинформировал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода РБ Алексей Богданов.

Однако начало текущего года разочаровало отечественных молокопроизводителей. За январь–февраль их экспортная выручка сократилась на 8%, или на 28 млн. USD по сравнению с прошлогодним объемом. Ее темпы существенно превзошли динамику снижения экспортных продаж в натуральном выражении, которые в пересчете на молоко за 2 месяца упали всего на 2%. При этом их видовая структура изменилась несущественно. Например, доля сыров в стоимостном экспорте снизилась на 0,1%, сухого молока – на 2,2%, творога увеличилась на 1,1%.

Основным экспортным рынком в 2018 г. продолжает оставаться российский. В январе–феврале там реализовано белорусской молочной продукции на 274,4 млн. USD. Это составило 87,7% всего молочного экспорта, что на 7 п.п. ниже аналогичного показателя в начальный период прошлого года. Тем самым сокращение доли РФ приобретает, как подчеркнул А. Богданов, устойчивый характер, что является результатом ограничительных действий с ее стороны и трансформации внешнеэкономической стратегии Беларуси в молочной сфере.

Россияне обеспокоены демпингом

Вытеснение наших экспортеров с молочного рынка России является ее целенаправленной политикой в интересах местного бизнеса. Всякая иная интерпретация данного явления не соответствует истине и вводит общественность в заблуждение относительно причин многолетней молочной «войны» между двумя странами. Как показал форум, молочное сообщество готово смотреть правде в глаза, однако не знает, как ее увязать с действующими межгосударственными договоренностями о едином рынке в рамках политических конструкций ЕАЭС и «cоюзного государства». Но если российские чиновники лукавят, оправдывая действия Россельхознадзора и его негативные оценки качества нашей продукции, то представители деловых организаций и агробизнеса искренне советуют «белорусским братьям» умерить свои коммерческие аппетиты и удерживать себя от захвата «пирога» на чужой территории.

В частности, исполнительный директор «Российского союза предприятий молочной отрасли» Людмила Маницкая пояснила, что местные производители и переработчики в последние годы заметно окрепли экономически благодаря помощи государства. Например, в 2017 г. оказанная им господдержка превысила 31 млрд. RUB, или 22% от объема финансовой помощи всему российскому АПК. Предприятия молочной отрасли получают здесь кредиты по ставке, не превышающей 5% годовых. Впрочем, основным источником их развития являются доходы от хозяйственной деятельности. Поэтому российский бизнес наращивает производственные мощности. В прошлом году по сравнению с 2016 г. здесь выросло производство масла сливочного на 7,8%, сыров – на 5,5%, сырных продуктов – на 8,2%, сухого молока и сливок – на 30,6%.

В то же время их производители не получили того прироста прибыли, на который рассчитывали. Одна из причин – падение спроса на молочную продукцию со стороны населения РФ, реальные доходы которого продолжают падать. Не менее важным фактором, оказавшим негативное влияние на экономику молочной отрасли, российский бизнес считает чрезмерный импорт продуктовых аналогов, в первую очередь из Беларуси.

При этом Л. Маницкая особое внимание обратила на цены белорусских поставщиков, которые, по ее мнению, самые низкие на российском рынке. В текущем году сухое молоко, в частности, белорусы, по ее словам, поставляют российским потребителям по цене 105 RUB/кг, в то время как местный бизнес, ориентируясь на рентабельность, предлагает свой продукт по 135 RUB/кг, что, разумеется, оборачивается для них потерями в объемах продаж и выручки. Естественно, это порождает и неприязнь российских предпринимателей к белорусским конкурентам.

В России молочный сектор «распрямляет плечи» и уверенно прогрессирует по основным параметрам, сообщил исполнительный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов. В частности, устойчивый характер приобрела тенденция роста производства товарного молока, объем которого в 2017 г. составил 21,4 млн. т, а к 2025 г. он, как прогнозируется, увеличится до 24,8 млн. т. Необходимым условием дальнейшего прогресса отрасли является сохранение доходности производителей и переработчиков. А это требует поддержания должного уровня цен на их продукцию. Но импортеры, как правило, в этом не заинтересованы и стремятся сбыть в РФ как можно больше своей продукции. Белорусы – не исключение, чем и обеспокоено «Союзмолоко».

Необходимо совместно нивелировать риски, угрожающие доходности российского молочного рынка, резюмировал А. Белов, обращаясь к нашим экспортерам.

В поиске новых потребителей

На Россию, создающую препоны для продвижения на свой рынок белорусской продукции, держать зла не стоит, так как это подталкивает нашу страну к реальной диверсификации молочного экспорта, полагает генеральный директор ОАО «Молочный мир» Марина Аникеева. Гродненское предприятие, перерабатывающее в сутки до 800 т молока, еще 2–3 года назад до 98% экспортной продукции поставляло в РФ. В настоящее время этот показатель опустился ниже 80%.

Процесс активной диверсификации начался с Азербайджана, одному из руководителей которого пришелся по вкусу айран, производимый «Молочным миром». Сегодня в этой стране функционирует разветвленная торговая сеть по реализации белорусской продукции, включая молочную ряда производителей. Работа по вхождению на рынки других государств, в числе которых Узбекистан, Турция, Грузия, Сингапур, Вьетнам, также была успешной, вследствие чего товарные потоки, предназначавшиеся для россиян, были переориентированы на новых потребителей.

Кстати, от них гродненские молокопереработчики, по словам гендиректора, не получили ни одной жалобы на качество продукции, что свидетельствует об эффективности созданной системы ее безопасности. В «Молочном мире» все этапы производства контролируются аккредитованной лабораторией, начиная от анализа качества молочного сырья и заканчивая контролем готового продукта.