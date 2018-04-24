В Вашингтоне начала работу Польская торговая палата 24.04.2018, 15:17

В ее открытии принял участие вице-премьер Польши Ярослав Говин.

Вице-премьер Польши Ярослав Говин принял участие в открытии Польской торговой палаты в Вашингтоне. Как передает «Радио Польша», о ее создании ранее заявили премьер-министр Матеуш Моравецкий и посол США в Польше Пол Джонс.

Во ходе церемонии открытия Палаты вице-премьер Ярослав Говин подчеркнул, что с момента падения коммунизма Польша совершила невероятный экономический скачок. Министр отметил, что в прошлом году темпы экономического развития Польши приблизились к 5% ВВП.

«Открытие Польской торговой палаты в Вашингтоне является важным элементом стратегии ответственного развития Польши авторства нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого, которая последовательно реализуется уже три года. Одним из приоритетов этой стратегии является рост польского экспорта и системная поддержка польских фирм государством», - отметил Ярослав Говин.

Главной целью визита вице-премьера Польши в Вашингтон стало подписание польско-американского соглашения о научно-техническом сотрудничестве.