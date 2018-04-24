Уволен гендиректор «Белэнерго» 3 24.04.2018, 15:38

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Евгений Воронов уволен на фоне критики Лукашенко Минэнергетики.

Евгений Воронов уволен с должности генерального директора ГПО "Белэнерго", сообщили корреспонденту БелТА в Министерстве энергетики.

Напомним, что Лукашенко послания к «народу и парламенту» раскритиковал работу министра энергетики:

По словам Лукашенко, в ближайшее время пройдет совещание в Минэнергетики — «кто, что там наработал». Диктатор раскритиковал работу министра энергетики:

— Даже большие начальники непонятно каких там концернов — сейчас разбираюсь в этой структуре — запили настолько, что на работу не ходят. И как только выкинули на улицу — давно надо было это сделать — от премьер-министра до домохозяек побежали к президенту защищать, какой он хороший. Пока не ткнули носом в те проблемы, которые там существуют, - заявил Лукашенко.