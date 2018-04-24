Ученые рассказали, какой будет еда будущего 24.04.2018, 18:00

Ученые уже сейчас пытаются разработать новые продукты в лабораториях.

В будущем людей на планете станет еще больше, а еды – меньше. Поэтому ученые уже сейчас пытаются разработать новые продукты в лабораториях. Какие продукты смогут накормить человечество и не навредить?

Искусственное мясо

В 2013 году себестоимость бургера с котлетой из выращенного в лаборатории мяса составляла свыше $300 000, а теперь едва превышает $10. При этом ученые продолжают совершенствовать технологии, чтобы сделать искусственное мясо еще более доступным и наконец вывести его на глобальный рынок в ближайшее десятилетие, пишет segodnya.ua.

Большинство лабораторных методик выращивания мяса подразумевает использование настоящих животных клеток, полученных из сыворотки крови. В биореакторе из клеток формируется мускулатура, которая и становится основой мяса.

По словам производителей, искусственное мясо обещает стать востребованным продуктом за счет ряда преимуществ: оно имеет вкус не хуже натурального, при этом не накачано антибиотиками, не было выращено рядом с загазованной трассой, не предполагает убийства живых существ и, к тому же, будет стоить дешевле.

Растительные яйца

Они сделаны из компонентов растительного происхождения и уже продаются в американских супермаркетах. Главные потребители этих яиц – вегетарианцы.

Производители вегетарианских яиц утверждают, что они полезнее и вкуснее настоящих. Этот уникальный продукт может заменить яйца в омлете, в составе выпечки, майонезе и других соусах, которые раньше не могли себе позволить люди, употребляющие исключительно растительную пищу.

Еда, распечатанная на 3D-принтере

Еду можно не только сварить или пожарить, но и напечатать на 3D-принтере – ведь это быстро, удобно и необычно. Такой концепт существует уже несколько лет, и ученые прогнозируют, что в ближайшем будущем подобные устройства появятся на каждой кухне.