Apple выпустит смартфон с полностью стеклянным корпусом 24.04.2018, 18:15

Новую технологию Apple также можно будет использовать в планшетах, часах, ноутбуках.

Американская компания Apple подала новую заявку в европейское патентное ведомство. Речь идет о разработке смартфона со стеклянным корпусом. Однако эта технология может быть применена и для iPad, а также MacBook, сообщает bagnet.org со ссылкой на The Verge.

Отметим, что специалисты Apple предлагают использовать подобную конструкцию в качестве шасси для закрепления, в том числе, плат, экрана и аккумулятора. Из стекла может состоять и передняя поверхность гаджета. Также устройство получит жесткий или гибкий дисплей, который установят на внутренней поверхности стекла.

Стоит сказать, что новую технологию также можно будет использовать в планшетах, часах, ноутбуках.

Впрочем, когда именно стеклянные смартфоны от Apple появятся в производстве и продаже, неизвестно.

Ранее сообщалось о смартфоне iPhone SE второго поколения, который американская корпорация покажет в мае. Известно, что у новинки нет разъема для наушников. Размеры устройства останутся прежним, он будет оснащен функциями Touch ID и поддержкой платежного сервиса Apple Pay. Также в устройстве сохранятся кнопка Home и рамки.