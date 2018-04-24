Кадыров пригрозил арестом и блокировкой счетов в Чечне Трампу и Меркель
- 24.04.2018, 19:30
- 1,187
Власти Чечни ввели санкции против президента США, канцлера ФРГ и других западных чиновников.
Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Мы тоже давно ввели под санкции Трампа, Меркель, всех остальных. Если они приедут в республику, мы сразу их задержим и посадим. Если у них появятся здесь счета, то сразу заблокируем", — приводит слова Кадырова РИА "Новости".
Напомним, что в декабре 2017 года США внесли в Кадырова "список Магнитского". Он оказался под санкциями с формулировкой "За нарушение прав человека".