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В Веснянке горела многоэтажка

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  • 24.04.2018, 19:40
Фото пользователя Siaržuk Piatroŭski ‏в Twitter

Один человек найден погибшим.

Днем 24 апреля спасателям поступило сообщение о пожаре в 12-этажном доме по улице Леси Украинки в Минске. В сгоревшей квартире нашли тело мужчины, сообщили tut.by в Минском городском управлении МЧС.

Пожар начался в однокомнатной квартире на 11-м этаже. С помощью специальных масок и автолестницы были спасены пятеро человек, большинство из них — пенсионеры. Еще семерым спасатели помогли эвакуироваться.

На кухне сгоревшей квартиры нашли тело мужчины с термическими ожогами. Точную причину смерти установят эксперты, как и причину возгорания.

Фото пользователя Siaržuk Piatroŭski ‏в Twitter

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