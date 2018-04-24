Израиль назвал условия уничтожения ЗРК С-300 при их развертывании в Сирии 24.04.2018, 19:49

1,745

Минобороны Израиля отреагировало на информацию о возможной поставке в Сирию ЗРК С-300 из РФ.

Израильская армия уничтожит зенитно-ракетные комплексы С-300 сирийцев, если они будут действовать против самолетов израильских Военно-воздушных сил, заявил министр обороны страны Авигдор Либерман в интервью изданию Ynetnews, передает РБК.

«Если эти вооружения будут использованы против нас, мы будем действовать против них. Ясно должно быть одно: если кто-либо будет стрелять по нашим самолетам, мы его уничтожим», — заявил Либерман.

«Для нас важно, чтобы оборонительные вооружения, которые русские передают Сирии, не применялись против нас», — уточнил Либерман.

Министр пояснил, что Израиль «не вмешивается во внутренние дела Сирии, но, с другой стороны, мы не позволим Ирану наводнить [страну] современными системами вооружения, которые были бы направлены против Израиля». По словам Либермана, проблемой для Израиля является не Россия, так как российские системы ПВО уже размещены в Сирии и не использовались против Израиля.

«У нас есть открытая линия, у нас действительно есть канал связи. Иногда это сложный дискурс, но он открыт», — пояснил он. «Уже несколько лет мы постоянно находимся в координации и можем избежать трений с россиянами», — резюмировал Либерман.

23 апреля газета «Коммерсантъ» сообщила, что в рамках военно-технического сотрудничества Россия может уже в ближайшее время начать поставки в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит». По словам собеседника издания, этот вопрос уже практически решен. Компоненты С-300, в том числе радиолокационные станции, транспортно-заряжающие машины, пункты управления и пусковые установки, в скором времени будут доставлены в Арабскую Республику либо самолетами военно-транспортной авиации, либо кораблями российского Военно-морского флота, говорят источники газеты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что решение по этому вопросу еще не принято.

Израиль регулярно наносит удары по территории Сирии. Последний из них состоялся 9 апреля, когда израильские F-15 выпустили ракеты по сирийской авиабазе в провинции Хомс. Незадолго до этого на нее доставили иранскую батарею ПВО. Источники WSJ рассказали, что иранский комплекс ПВО был уничтожен еще до того, как его успели привести в готовое к применению состояние. Кроме того, израильские самолеты уничтожили ангар, где хранились беспилотные летательные аппараты, которые использовали иранцы.