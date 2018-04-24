Россия прекращает госфинансирование ГЛОНАСС 8 24.04.2018, 20:10

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Сегодня стало известно, что вышел из строя второй за неделю спутник ГЛОНАСС.

Россия с 2018 года прекращают госфинансирование оператора ГЛОНАСС, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам господина Рогозина, компания перешла на самоокупаемость, передает kommersant.ru

«Это очень важно, подчеркивает успех политики коммерциализации возможностей, которые создают российские орбитальные системы»,— цитирует вице-премьера пресс-служба Кремля.

Дмитрий Рогозин добавил, что в правительстве считают технически возможным совмещать системы ЭРА-ГЛОНАСС, «Безопасный город» и «Система-112». «Это будут единые колл-центры, единые возможности перехода "Безопасного города" к "Умному городу". То есть ГЛОНАСС будет внедрен в том числе в этих технологиях»,— уточнил российский вице-премьер.

О возможности объединения аппаратных комплексов ЭРА-ГЛОНАСС, call-центра 112 и «Безопасного города» для создания системы «Умный город» “Ъ” стало известно в марте. На сегодняшней встрече с Дмитрием Рогозиным эту инициативу поддержал Владимир Путин.

Между тем, сегодня стало известно, что вышел из строя второй за неделю спутник ГЛОНАСС.