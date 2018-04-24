Видеофакт: В Минске аисты устроили драку прямо по центру дороги 2 24.04.2018, 21:37

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Аисты устроили «разборки» в Чижовке.

«Драка гопников на дороге» — так назвал забавный сюжет, который удалось снять на регистратор в Минске, читатель onliner.by Андрей. Видео он снял несколько дней назад, когда проезжал по улицам Ташкентской и Уборевича.

«Сначала мы подумали, что птицы устроили брачные танцы, — рассказывает Андрей. — Когда увидели, что во все стороны летят перья, поняли, что это самые настоящие дорожные разборки».

Андрей отметил: если присмотреться, на видео можно увидеть, как на столбе, расположенном рядом, стоит дама, которая наблюдает за парнями, «вышедшими на разы», как в старые добрые времена Чижовки.